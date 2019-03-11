Kars’ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Kars’ta belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Kars şehir merkezi görünümü | Fotoğraf: Ben Men Lyun/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Tarihi yüzyıllar öncesini bulan Ani kentinin mirasını devralan Kars, seçim havasına ilk giren bölge illerinden biri. Şimdiye kadar yerel yönetimlerin kent politikaları nedeniyle tarihi ihtişamını kaybetme riski taşıyan bu kentte 31 Mart yerel seçimleri için partiler çetin bir yarışa girse de kimi anketler HDP’nin önde olduğunu söylüyor.
Rawest Araştırma Merkezi’nin kentte yaptığı ankette, HDP yüzde 28.2, AKP yüzde 26,4 ile ilk iki sırada yer aldı. Farklı şirketler tarafından yapılan üç ankette de HDP yarışı önde götürüyor gibi gözüküyor.
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Kars, partiler açısından yerel seçimlerin kritik merkezlerinden biri. HDP’nin, Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’i aday gösterdiği kentte, MHP, CHP, SP, DSP, BTP, TKP, Vatan Partisi ve İYİ Parti’nin de adayları bulunuyor. AKP ise Kars Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Ensar Erdoğdu’yu geri çekmişti. AKP, burada MHP’nin adayı Çetin Nazik'i destekleyeceğini açıkladı.
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23 mahalleden oluşan kentte, 24 Haziran seçimlerinde AKP yüzde 31.3, HDP 29.2, CHP 20.3, MHP 7.1, İYİ Parti ise 10.6 oy aldı. Kürt, Türkmen, Azeri, Yerli, Terekeme, Çerkes ve Malakanların yaşadığı Kars, bu nedenle seçim çekişmesinin yükseleceği bir kent.
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KARS’TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
HDP - Hatice Orhankazi - Ayhan Bilgen
MHP - Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti - Settar Kaya
SP - Şenol Çolak
CHP - Taner Toraman
DSP - Naif Alibeyoğlu
BTP - Mahsar Çayır
TKP - Özer Yatanaslan
VP - Tuncay Mutluer
KARS’TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KARS SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KARS SONUÇLARI
Kayyım atanan kentlerde ‘Hayır’ fark attı
2014 YEREL SEÇİMLERİ KARS SONUÇLARI
Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları
HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi