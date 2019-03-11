AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci DEÜ'de konuşma yapacak

Metehan UD

İzmir

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılacak bir panele konuşmacı olarak katılacak. Zeybekci'nin adı afişlere eski bakan olarak yazılması da dikkat çekti.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetim seçimleri öncesi rektörler üniversitelerinin kapılarının AKP'li adaylara sonuna kadar açıyor. Üniversite öğrencilerinin masa açmasına, bildiri dağıtmasına izin vermeyen Dokuz Eylül Üniversite Rektörlüğü, AKP'li adaya seçim çalışması yaptıracak.

Fikir ve Hamle Topluluğu tarafından “21. Yüzyılda Ekonomi ve İletişim” başlığı ile düzenlenecek konferansın konuşmacıları ise Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal.

Zeybekci'nin adaylığının gizlenerek afişe 64. Dönem Ekonomi Bakanı olarak yazılması ise gözden kaçmadı. Konferans 13 Mart Çarşamba günü DEÜ İİBF Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu'nda yapılacak.

EGE ÜNİVERSİTESİNDEDE DE SEÇİM PROPAGANDASI YAPMIŞTI

AKP'nin adayı Zeybekci daha önce de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı bir tören öncesi Ege Üniversitesinde seçim propagandası yapmıştı.

AKP'Lİ ESKİ VEKİL DEÜ'YE REKTÖR ATANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne 22 ve 23. dönemde AKP İzmir milletvekiliği yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar atanmıştı.