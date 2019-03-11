Cari açık 21,6 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolara gerilerken bu rakam 105 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. TL’nin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesiyle artan ihracat, cari açığın gerilemesinde etkili oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)