AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı
Pamukova Belediye Başkanı AKP’li Cevat Keser, katıldığı asker eğlencesinde down sendromlu bir gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı.
11 Mart 2019 14:58
Sakarya'nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı AKP’li Cevat Keser, katıldığı asker eğlencesinde down sendromlu bir gencin ağzına para koyup dans etti.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmaktan çekinmeyen Keser, “Gönül belediyeciliğinin vücut bulmuş hali budur. Vedat Koç kardeşimizin değerli evladı, Evladımız İrfan Koç'un asker eğlencesinden bir kare” dedi.
Oyun havaları eşliğinde dans eden AKP'li Keser, önce davulcunun, ardından down sendromlu Koç'un ağzına para sıkıştırdı.
Görüntülerin devamında Keser'in bir çocuğun da ağzına para sıkıştırmak istediği görüldü. (Ankara/EVRENSEL)
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