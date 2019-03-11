CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edremit Belediye Başkanı adayı Selman Hasan Arslan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yanlışlıkla söylediğini açıkladı. İhraç talebiyle sevk edilen kişinin eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir” demişti.

Öztrak, "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 8 Mart’ta CHP'nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve diğer partililerin kendi aralarında yaptığı konuşma, bu sırada canlı yayın yapan bölgesel televizyon kanalına yansıdı. Arslan, "Bizim oy Kürdistan'a" diyen müteahhide "Hee bize verecek demektir" ifadelerini kullandı.

Aynı anda Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’nun da okunan selaya hakaret ettiği iddia edildi.

CHP Edremit Belediye Başkan adayı Hasan Arslan, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Okunan selanın sesiyle ne dediğini kesinlikle anlamadığım, ancak o anki reaksiyon içerisinde bizi desteklediğini söylediğini sandığım bir ifadesine, 'Bizi destekliyorsun, anladım' şeklinde bir yanıt verdim. Yaşanılan hadisenin, çok açık şekilde provokasyon olduğu, Millet İttifakı’nın tüm Türkiye’de, Balıkesir’de ve Edremit’teki gücünü gören ve bundan korkan bazı kirli odaklar tarafından algı yaratılmak amacıyla servis edildiği bellidir.” (DHA)