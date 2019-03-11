"Nilüfer'de yerel yönetimlerde gençliğin de yeri olmalı”

Bursa Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, “Nasıl bir kent istiyoruz” başlığıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner de katıldı. Halk meclislerinin yerel yönetimlerin en üst organı olması gerektiğini belirten gençler, yerel yönetim toplantılarının halka açık olmasını, halkın ihtiyaçlarının bütçe belirlemede esas alınması gerektiğini vurguladı.

“En can alıcı noktamız ulaşım sorunu” diyen gençler, tüm halkın ucuz ve nitelikli ulaşıma sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Yönetime halkın dahil olabileceği halk meclislerinin kurulması, şeffaf, hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışı olması gerektiğini vurgulayan gençler, maliyete verilen yemek alanları, emlakçıdan değil belediyeden ev bulunması, ucuz ve temiz suya erişimin olduğu, belediyede genç kadın erkek ve LGBTİ bireyleri de katarak istihdamının sağlandığı bir kent istediklerini söyledi.

Belediyenin istihdam ettiği tüm çalışanların sendikal haklarına ve iş hukukuna saygı gösterdiği yönetim anlayışı da talepler arasındaydı. Bunların yanı sıra yerel yöneticilerin vasıflı bir işçi ya da memurdan daha fazla maaş almamalarını, lüks harcamalarını terk edip kaynaklarını doğrudan kent halkının yararına gözeterek dağıtmaları gerektiği de çıkan sonuçlar arasındaydı.

Son olarak gençler sokak hayvanlarının barınaklara kapatılmadığı sağlıklı koşullarda, şehirle bütünleşerek yaşam alanları oluşturulması, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştığı bir kent istediklerini ifade etti. (Bursa/EVRENSEL)