Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun ile dayanışma kahvaltısı

Avcılar’da işçi ve emekçiler, Emek Partisi’nin de desteklediği Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun ile dayanışma kahvaltısında buluştu. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği dayanışma kahvaltısına CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Turan Hançerli de katıldı.

Kahvaltıda konuşan Emek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Devrim Avcı, “Bir tarafta MHP-AKP iktidarı, diğer tarafta ona muhalefet olan CHP etrafında oluşturulan ittifaklar. Bu iki kutup dışında sanki başka bir alternatif yokmuş gibi tablo çiziliyor. Biz Emek Partisi olarak işçi ve emekçilerin sesinin yerel meclislerde de olması gerekliliğinden hareket ediyoruz. Bu amaçla Avcılar’da da Bağımsız Belediye Meclis Adayı Özbey Dursun’u destekliyoruz” dedi.

Özbey Dursun da “tek adam ittifakı” karşısında en geniş demokrasi cephesini oluşturmak için çabalarını sürdüreceklerini belirterek, “Sözümüzü işçi sınıfına taşıyabilmek için aday oldum. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Avcılar’da söyleyecek sözü olan herkese sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşçi sınıfı iktidarı kurulana kadar da bu mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

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"ŞEFFAF BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLACAK"

Daha sonra söz alan CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Turan Hançerli ise “şeffaf bir belediyecilik anlayışımız olacak” diyerek şunları söyledi: “Gelir ve gider tablomuzu, belediyeye ne gelmiş, ne harcanmış günlük olarak online sitemizden yayınlayacağız. Vatandaş olarak bakacaksınız. Avcılar halkı hak ediyor bunu bilmeyi. Ama özellikle uzmanların incelemesi için açık olacak. Belediye meclis toplantılarını online yayınlayacağız. Hatta ihaleleri online yayınlayacağız.”

Haneçerli’ye destek vermek üzere Avcılar’da bulunan KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık da kahvaltıda bir konuşma yaptı. Saçılık, “Biz bireysel kahramanlıklara inanmayız. Toplumun kendisi kahraman olmalıdır. Omuz omuza olmak önemlidir. Daha örgütlü bir biçimde emeğin örgütlü birliğini sağlamak zorundayız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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