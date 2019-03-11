11 Mart 2019 15:29
Gazeteci Kemal Özer'in duruşması 27 Mart'a ertelendi
Evrensel’in Dersim muhabiriyken tutuklanan ve 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra bırakılan Kemal Özer'in mahkemesi 27 Mart'a ertelendi.
Fotoğraf: Evrensel
Evrensel’in Dersim muhabiriyken tutuklanan Kemal Özer'in mahkemesi 27 Mart'a ertelendi.
4 Eylül 2017’de “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklunan ve 16 ay cezaevinde kalan Kemal Özer’in altıncı duruşması Tunceli 1. Ağır ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada Avukat Fatma Kalsen, Kemal Özer'e uygulanan adli kontrol uygulamasının kalkmasını talep etti. Heyet bu talebi reddederek karar duruşmasını 27 Mart tarihine erteledi. (Dersim/EVRENSEL)
ETİKETLER: DersimKemal ÖzerBasın ÖzgürlüğüEvrensel
YAZARLAR
Bülent FALAKAOĞLU
İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası
İhsan ÇARALAN
Soylu, ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipinin temsilcisidir
Şebnem Korur FİNCANCI
Multi-Versus
Ercüment AKDENİZ
Yerel yönetimler ve mülteciler - 1
Mithat Fabian SÖZMEN
"Başakşehir şampiyon" mu?
Mumia Abu JAMAL
Baskı ve dayanışma
Cengiz BEKTAŞ
Umutsuz olmak da neyin nesi?