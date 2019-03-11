Gazeteci Kemal Özer'in duruşması 27 Mart'a ertelendi

Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

Tekirdağ Belediyesi Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi. Sağıroğlu: Krizin de seçimlerin de düğümü fabrikalarda çözülecek.