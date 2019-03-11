Zümrüt Gıda işçileri fabrika önünde direnişe başladı

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle üretim durdurularak hiçbir hakları verilmeden kapının önüne konulan işçiler, fabrika önünde direnişe geçti.

Patronun kendilerine “10 gün bekleyin gerekli açıklamayı yapacağım” demesi üzerine bekleyen ve bugün patron ile görüşen işçilere, “toplu çıkış vereceğiz. Maaşınızı da şimdi ödeyemeyiz. İki hafta sonra verebiliriz” denildi.

Görüşme sonrası fabrika önünde bir araya gelen işçiler maaşlarını ve tazminatlarını alana kadar fabrika önünde bekleme kararı aldı.

Evrensel'e konuşan bir işçi, “Bize ayın 11’ine kadar söz verdiler. Ya çıkış verilecek ya da devam edilecek denildi. Bugün ise biz sizin toplu çıkışınızı vereceğiz diyorlar. Maaşınızı da şimdi ödeyemeyiz, iki hafta sonra diyorlar. Biz de zaten alacaklılar yüzünden eve gidemiyoruz. Çoluğu çocuğu da akrabalara yolladık. Hakkımızı alana kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz” dedi. (Antep/EVRENSEL)