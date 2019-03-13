13 Mart 2019 12:53
Son Güncellenme Tarihi: 13 Mart 2019 12:56

AKP ve MHP'den eş zamanlı "Mansur Yavaş çekilmeli" açıklaması

AKP ve MHP, hakkında "Görevi kötüye kullanmak"tan iddianame hazırlanan Mansur Yavaş'ın "Adaylıktan çekilmesi gerektiğini" savundu.

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AKP ve MHP'den eş zamanlı "Mansur Yavaş çekilmeli" açıklaması

Fotoğraf: DHA

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    Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sözcüleri, hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçlarından iddianame düzenlenen Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini savundu.

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur" derken Yavaş'ın dünkü açıklamalarında "Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia ettiğini" söyleyerek bunu "Basit kurnazlık" olarak tanımladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise  Mansur Yavaş için "Partisini, seçimi rahatlatmalı, toplumsal gerginliği azaltmalı ve bunun için de adaylıktan çekildiğini ifade etmeli. Yani diyorum ki yavaş yavaş ayrıl" dedi.

    MANSUR YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

    Hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçlarından iddianame düzenlenen Mansur Yavaş 12 Mart Salı günü yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Yavaş, haberi yapan gazete, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir basın toplantısı ile hakkındaki iddiaları yanıtladı. Mansur Yavaş, "Avukatlığını yaptığım şirketin ödemesini alıp kaçmış, şahsıma bıraktığı senedi icraya verdiğimde, senetteki imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bir suçun mağdurunun suçlu ilan etmek çirkef iddiadır. Rakibim bu şahsı bana karşı maşa yapmaktadır" dedi. Asıl mağdurun kendisi olduğuna dikkat çeken Yavaş, "Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur" dedi.

    Yavaş'ın açıklamlarında öne çıkanlar şunlar:

    "RAKİBİMİZ ANKET SONUÇLARINI OLGUNLUKLA KARŞILAMIYOR"

    "Alnımız ak yürüyoruz. Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiçbir komplo bizi yolumuzdan alamayacaktır. Gerek haberi yapan gazete, haberlere dayanarak adil yargılamayı etkilemek isteyen Mehmet Özhaseki ve Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

    Anketlere yansıyan fark, rakibimiz tarafından olgunlukla karşılanmamıştır. Aday olmamla birlikte asılsız iddialarla seçmen karşısında itibarım zedelenmeye çalışılmıştır. Sanki suçmuş gibi Makedon olduğum söylenerek itibarım azaltılmaya çalışılmıştır. Ardından 'Taksicileri Kızılay'a sokmayacak' denildi. Demokratik ve hilesiz bir yarışta sandıktan çıkamayacağını anlayanlar, duvarlara 'Yavaş Yavaş devrim' sloganları yazdırdılar. Şikayetçi olduk. Bizim PKK ile ittifak yaptığımız yönünde iftira atmaya çalıştılar. Bunlar çare olmayınca, belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı yerine 20 bin PKK'lının işe alınacağı duyuruldu."

    "RAKİBİM BU ŞAHSI MAŞA OLARAK KULLANIYOR"

    "Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyanın özeti şudur: Bu şahıs resmi evrakta sahtecilik, şantajdan hapis cezası almış bir kişidir. Avukatlığını yaptığım şirketin ödemesini alıp kaçmış, şahsıma bıraktığı seneti icraya verdiğimde, senetteki imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bir suçun mağdurunun suçlu ilan etmek çirkef iddiadır. Rakibim bu şahsı bana karşı maşa yapmaktadır. Yargıtay'ın onayladığı herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır. Şahsın bana verdiği sahte senetle ilgili bir icra inkar kararı vardır."

    "O ŞAHSI ÇOCUK İSTİSMARI DOSYASINDAN BERAAT ETTİRMEYİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

    "Seçim uğruna bir sahteciye  bu imkanı vermek bir utanç vesikasıdır. Ona bu imkanı verenlerin yüzlerine silemeyecekleri bir kara leke olarak yapışmıştır. 'Bilmeyerek bu suçlamaları Mansur Yavaş'a yönelttik' diyorsanız kötü. Bunları bilerek yapıyorsanız durum çok daha vahim. Bu insanın işlediği suçları biliyorsunuz Yavaş'ı suçlamak için ne yapacaksınız? Devam eden davalar var bu açıklamaları yapmak suç. Bu sahteci şahısı, işlediği 6  buçuk yıl suçtan, o çocuk istismarı dosyasından beraat ettirmeyi mi düşünüyorsunuz? Onun için mi sahip çıkıyorsunuz bu şahısa? Siyaset için  bu kadar küçülmeye değer mi? Seçimi kaybetme paniği ile yapılanlar siyasete yakışmıyor."

    NE OLMUŞTU?

    Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, “görevi kötüye kullanma” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyetinin, 10 gün içinde Yavaş'ın yazılı savunmasını alacağı ve dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndereceği öğrenildi.

    Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı. Kayseri 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nce SAMAŞ'ın sözleşmeden doğan alacakları yönünden dava kabul edildi, cezai şart yönünden ise reddedildi. Bunun üzerine SAMAŞ'ın avukatı M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle iş insanı Necmettin Kesgin'den müvekkil şirketi adına maddi yardım istedi. Firmaya destek vermeyi kabul eden Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava ile ilgili Mansur Yavaş'tan destek istedi. SAMAŞ tarafından dava sürecinde verilen maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senet Kesgin'e verildi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Keskin ihtilafa düştü. Mansur Yavaş, iddiaya göre, ara buluculuk yaparak, Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar 'yediemin' olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3,5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

    YAVAŞ'A “KÖTÜ NİYET” TAZMİNATINI YARGITAY ONADI

    Mansur Yavaş, iddiaya göre, SAMAŞ'tan aldığı 3,5 milyon TL'nin 1 milyon TL'sini Necmettin Kesgin'den isteyince bu kez ikili arasında uyuşmazlık oldu. Bunun üzerine Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29'uncu İcra'da takibe koyarak, tahsil etmek istedi. Keskin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti. Mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

    TİCARET MAHKEMESİ, TAZMİNATIN TAHSİLİNİ DURDURDU

    Necmettin Kesgin ayrıca 6'ncı Ticaret Mahkemesi'nde, Mansur Yavaş'a borçlu olmadığı iddiasıyla 'menfi tespit' davası açtı. Yavaş da bunun karşılığında 11'inci Asli Ticaret Mahkemesi'nde eş zamanlı olarak 'hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak' davası açtı. Bu iki dava 6'ncı Ticaret Mahkemesi'nde birleştirilirken, mahkeme, 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve Yargıtay tarafından da onanan 'kötü niyet' tazminatının tahsilini durdurdu. Mahkeme, sahte senedi yeniden incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu'nca da senette yer alan imzaların ve yazıların Kesgin'e ait olmadığı raporlanırken, şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

    KESGİN'E 'SAHTECİLİK'TEN CEZA

    Mansur Yavaş'ın, kendisine sahte senet verip, şantaj yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Necmettin Kesgin hakkında, Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonucu sanık Kesgin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4 yıl, 'şantaj' suçundan 1 yıl 3 ay 6 gün, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Kesgin, karara itiraz etti. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelemesi sürüyor.

    KESGİN'İN ŞİKAYETİ BU KEZ YAVAŞ İÇİN İDDİANAME

    Dava sürecinde Necmettin Kesgin, 6 Kasım 2017'de, avukatı Özgür Ilgaz aracılığıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mansur Yavaş'la ilgili şikayet dilekçesi verdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce de inceleme sonucu Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. Dosya, suçun işlendiği yere en yakın ağır ceza mahkemesi bulunan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık, Mansur Yavaş hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından iddianame düzenledi.

    “MÜKERRER TAHSİLAT”

    İddianamede Mansur Yavaş'ın, 600 bin dolar bedelli senedin tahsili amacıyla şikayetçi hakkında Ankara 29'uncu İcra Müdürlüğü'nde başlattığı takip bulunduğu halde aynı alacağa ilişkin teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği aynı senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8'inci İcra Müdürlüğü'nde yeniden takip başlatmak suretiyle 'mükerrer tahsilat' yapmaya çalışarak, görevini kötüye kullandığı iddia edildi.

    YAVAŞ, 10 GÜN İÇİNDE SAVUNMA YAPACAK

    İddianame, Mansur Yavaş'ın “görevi kötüye kullanma” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından 3 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılanabilmesi için son soruşturma izninin verilmesi amacıyla Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, Yavaş hakkında kovuşturma iznini verdi. Yasalara göre, Yavaş, 10 gün içinde mahkemeye yazılı savunmasını gönderecek. Mahkeme, savunmayı aldıktan sonra dosyayı Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve dava açılacak. (HABER MERKEZİ)

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