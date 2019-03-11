Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 12 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyareti ertelendi.

Sputnik'in haberine göre konuya dair Rus Dışişlerinden yapılan açıklamada, Lavrov'un 12 Mart için planlanan Türkiye ziyaretinin, Dışişleri Bakanı'nın çalışma programının değişmesi nedeniyle 18 Mart'a ertelendiği kaydedildi.

Tarihin ertelenmesine Ankara ile anlaşarak karar verildiği belirtildi.

Lavrov'un Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 12-13 Mart'ta Antalya'ya gelmesi bekleniyordu. Dışişleri bakanları, Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecekti.

Türkiye ile Rusya, cuma gününden itibaren Suriye'de Soçi mutabakatına dahil olan İdlib vilayetinde ortak devriye gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Ortak devriye faaliyetinden 1 gün sonra İdlib'e yönelik hava saldırıları gerçekleşmiş, saldırıların arkasında Rusya olduğu öne sürülmüştü. Ancak Rusya iddiaları reddetti. (DIŞ HABERLER)

Rusya-TSK devriyesinden bir gün sonra İdlib havadan vuruldu