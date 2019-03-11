Ankara Sincan’da Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Eğitim-Sen Ankara 4 No’lu şubede gerçekleşen kahvaltıya Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, EMEP Ankara İl Başkanı Fikret Aslan ve Sincan Emek ve Demokrasi Güçleri’nin desteklediği Sincan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Gürkan katıldı. Kahvaltıda konuşan EMEP Ankara İl Başkanı Aslan, dayanışma ruhu içerisinde, barıştan ve demokrasiden yana olan herkese teşekkür ederek, Evrensel Gazetesi ile dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kahvaltıda, medyanın çok büyük bir kısmının tek elde toplandığı, ülkenin ekonomik ve siyasal bir krizin içinde bulunduğuna dikkat çekilerek, Evrensel gibi gerçeklerden yana gazetelerin her türlü desteğe ihtiyacı olduğu gibi halk kitlelerinin de bu gazetelere ihtiyacı vurgulandı.

“ELLERİ NASIRLI İŞÇİLERİN DE YÖNETİLECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ”

Sincan’da yerel seçimler için bir alternatif olmak, AKP ve İYİ Parti kıskacında emekçilere bir seçim sunmak için adaylık sürecinin içinde yer aldığını belirten Ferhat Gürkan “Bu seçimlerde biz emekçilerin, elleri nasırlı işçilerin de yönetebileceğini göstereceğiz. Elimizi taşın altına koymaktan dün de çekinmiyorduk, bu gün de hazırız” dedi.

Kahvaltıya katılan Evrensel okurları havuz medyasının karşısında durmaya çalışan, baskı altında olan Evrensel Gazetesi ile dayanışma içinde bulunduklarından dolayı mutlu olduklarını ve bunu büyüterek devam ettirmeye gayret göstereceklerini söylediler. (Ankara/EVRENSEL)