Almanya’da Dersim Devrimci Güç Birliği ile dayanışma şenliği

Yerel seçimler için Dersim’de HDP, EMEP, ESP ve Partizan tarafından kurulan “Dersim Devrimci Güç Birliği”ne Almanya’dan destek devam ediyor. 10 Mart'ta Köln’de yapılan şenlikte, Avrupa ülkelerindeki Dersimlilerin Güç Birliği’ne destek vermesi çağrısı yapıldı.

Dersim Devrimci Güç Birliği Dayanışma Platformu tarafından Eurosaal’da düzenlenen şenliğe Almanya’nın değişik kentlerinden binden fazla insan katıldı. Müzik grupları ve sanatçıların sahne aldığı etkinlikte Dersim eski Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, DİDF temsilcisi Yücel Özdemir, ESP Avrupa Temsilcisi Ziya Ulusoy ve Partizan Avrupa Temsilcisi Mehmet Özkan birer konuşma yaptı.

"BELEDİYENİN KAYYIMDAN ALINMASI ŞİMDİLİK EN ÖNEMLİ HEDEF"

Dersim’deki ittifak görüşmeleri konusunda bilgi veren Öncü, bütün güçleri kapsayan geniş bir birliktelik oluşturmaya çalıştıklarını ancak, ayrı aday çıkaran kesimlerle kayyımlara bakış ve yerel yönetim anlayışı konusunda anlayamadıklarını ifade etti. Bugün en geniş birlikteliğin Dersim Devrimci Güç Birliği çatısı altında buluştuğunu belirten Öncü, belediyenin kayyımdan alınmasının şimdilik en önemli hedef olduğunu belirtti.

Gecede sanatçılar Pınar Aydınlar, Ali Baran, Sait Baksi, Volkan Yağın, Doğan Çelik, Hasan Sağlam, Diyar, Sena Dersim, Şengül Pak, Şiyar Munzur, Araz, Deniz Deman, Kirvem Erdal, Delil Xidir, Zarife Zerin, Dilan, Müslüm Polat ile Grup Les Etoiles De Botan sahne aldı.

Etkinlikte Dersim’de belediyenin yaptığı çalışmalar da bir sinevizyonla gösterildi. (Köln/EVRENSEL)

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