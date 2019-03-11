11 Mart 2019 14:20Son Güncellenme Tarihi: 11 Mart 2019 14:26
Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık
Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler.
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Fotoğraf: DHA
"Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtmasına MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
Bahçeli, "8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır." ifadelerini kullandı. (DHA)
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