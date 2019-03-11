11 Mart 2019 13:53

"Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar

Diyarbakır Sur'daki evleri yıkılan ve kira yardımları verilmeyen aileler, "Paralarınız yatırıldı" diye kandırılarak Erdoğan'ın mitingine çağırıldı.

"Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar

Diyarbakır Sur'da evleri yıkılan ve kira yardımı sözü verilen aileler kandırıldıklarını söyüyor | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Şerif KARATAŞ
    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Diyarbakır Suriçi’ndeki evleri yıkılan ailelere söz verilen kira yardımı yine aylardır yapılmadı. 5 aydır yapılmayan yardım için aileler "Paranız yatırılacak" denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitingine çağırıldı ancak yurttaşların mağduriyeti giderilmedi.

    Diyarbakır tarihi Sur ilçesinde, 2 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan çatışmaların ardından Suriçi’ndeki Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde yıkım yaşandı. OHAL’le birlikte 6 mahallede hasar gören bütün evler kentsel dönüşüm kapsam altında yıkıldı. 6 mahalle hâlâ yasaklı bölge kapsamında.

    ERDOĞAN’IN MİTİNGİNE ÇAĞIRDILAR

    Fotoğraf: Evrensel

    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mart’ta Diyarbakır'da yaptığı mitingden bir gün önce, mağdur aileler AKP Genel merkezi ve Sur İlçe kaymakamlığı tarafından arandı, "Kira yardımlarınız yatırıldı" denilerek mitinge çağırıldı. Araya hafta sonu girdiği için aileler pazartesi günü kira yardımlarını almak için PTT’ye gitti fakat paraların yatırılmadığını öğrendi. Bunun üzerine aileler ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitti. Kendilerine, üzerlerine kayıtlı konutlar gözüktüğü söylenince aileler Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geldi. Tepkili ve öfkeli olan ailelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) dilekçe yazmaları istendi ve bir hafta içinde yanıt verileceği belirtildi.

    Ödenek ayrılmadığı için Sur’da 3 aydır kira yardımı yapılmıyor

    Ödenek ayrılmadığı için Sur’da 3 aydır kira yardımı yapılmıyor

    MİTİNGE GİTTİLER AMA YİNE YARDIM YAPILMADI

    Fotoğraf: Evrensel

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bekleyen aileler Evrensel'e konuştu. Emine Varlı isim yurttaş, “5 aydır rezil olduk. Evimizi yıktınız, bizi sokaklara attınız. Çoluk çocuğumuzla ev sahipleri bizi dışarıya attı. Akşam mesaj geldi, kira hesabınıza yatmış gelin mitinge diye. Biz mitinge gelsek de gelmesek de hani kiramız? Niye bizimle oyun oynuyorsunuz? Yeter biz bıktık, biz buradan gitmiyoruz” dedi.

    5 aydır kendilerine "Anahtar elinize geçene kadar size kira ödeyeceğiz" denildiğini belirten Fehmi Kayalp ise “Kira paralarımız yatırılmadı. Bizi kandırıyorlar. Bugüne kadar bekledik. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, ondan sonra kiranız yatacak dediler, cuma günü hepimize mesaj attılar. Biz de cumartesi mitinge gittik. Pazartesi gittik postaneye, paramız yatırılmamış. Çocuklarımın hepsi aç. Su, elektrik param geliyor, ödeyemiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

    ‘Bakanlık Sur’daki evlerin kime verileceğini açıklasın’

    ‘Bakanlık Sur’daki evlerin kime verileceğini açıklasın’

    "MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN"

    Fotoğraf: Evrensel

    Şaban Yıldız da benzer şekilde mağduriyetini dile getirirken içine düşürüldükleri bu durumun bir an önce son bulmasını istedi. Mağdur olan bir başka yurttaş Yaşar Yok ise AKP’den telefonla arandığını, kira yardımının yatırıldığı belirtilerek 9 Mart’taki mitinge katılmalarının istendiğini belirtti. Yaşar Yok, pazartesi günü kira yardımını almak için PTT’ye gittiğinde hesabında para olmadığını öğrendi. Buradan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giden Yok'a, üzerine kayıtlı bir ev gözüktüğü söylendi. Kendisine konut teslim edilmediğini anlatan Yok, diğer mağdurlarla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geldiğini, burada da kendilerinden dilekçe ile başvuruda bulunmaları istendiğini söyledi. Yok, perişan bir durumda olduklarını belirterek yetkililere seslendi, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

    HDP Sur Adayı: Kayyım eliyle mozaiği bölmek istediler

    HDP Sur Adayı: Kayyım eliyle mozaiği bölmek istediler

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Soylu, ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipinin temsilcisidir

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Multi-Versus

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    "Başakşehir şampiyon" mu?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Baskı ve dayanışma

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Umutsuz olmak da neyin nesi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık

    Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler.

    GÜNCELLENDİ
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

    8 Mart gece yürüyüşünde Taksim'de protesto edilen neydi, iktidara yakın medya olayı nasıl çarpıttı, Erdoğan bunu nasıl kullandı?

    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Sarayköy'de semt pazarı, kahve ve evleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

    Etiyopya Havayollarının Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan ve 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı.

    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz
    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz

    Taksim Dayanışması, Gezi iddianamesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Direnişin taleplerine ve değerlerine sahip çıkacaklarının mesajı verildi.

    "Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar
    "Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar

    Diyarbakır Sur'daki evleri yıkılan ve kira yardımları verilmeyen aileler, "Paralarınız yatırıldı" diye kandırılarak Erdoğan'ın mitingine çağırıldı.

    Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu
    Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimler öncesi Bölge illerindeki sandık taşımalara dikkat çekti, "Bu, HDP dışındaki partilerin de sorunudur" dedi.

    İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı
    İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoksullukla mücadeleyle ilgili çözümlerini basın toplantısıyla açıkladı.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar
    Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar
    Enes Kanter'e dair siyasi tartışmalar ABD'nin ödüllü haber programında
    Enes Kanter'e dair siyasi tartışmalar ABD'nin ödüllü haber programında
    Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın
    Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın

    Amsterdam’da “Adil bir iklim politikası” talebiyle yapılan eylemde, çevreyi kirleten tekellere karşı önlem alınması talep edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edecek
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edecek

    200 bin ton patatesin gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilmesine karar verildi. Tanrıkulu, uygulamayı TBMM gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor

    Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin gaz bombasıyla vurulduktan sonra 269 gün yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında anılıyor.

    Şoföre, "Erdoğan'ın fotoğrafı olan gazeteyi merdivene serdi" suçlaması
    Şoföre, "Erdoğan'ın fotoğrafı olan gazeteyi merdivene serdi" suçlaması

    Ankara'da otobüs şoförüne ilginç "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması: Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan gazeteyi merdivene serdi.

    GÜNCELLENDİ
    TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde % 3 daraldı
    TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde % 3 daraldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde % 3 daraldı. 2018'deki toplam büyüme oranı ise % 2,6 oldu.

    31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu
    31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

    Yerel seçimler için partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlenmesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu.

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçileri bölmek isteyenlere karşı durmalıyız
    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçileri bölmek isteyenlere karşı durmalıyız

    Tuzla Belediye Meclis Üyeliği Bağımsız Adayı Ali Doğan, Bingöl Çalıkağıl, Cunder ve Vartolular Derneğinin etkinliklerine katıldı.

    Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması başladı
    Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması başladı

    HDP'li Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı ve hakkında hazırlanan 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle oluşturulan davanın duruşması başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Taliban Lideri Molla Ömer, ABD’nin burnunun dibindeymiş!
    Taliban Lideri Molla Ömer, ABD’nin burnunun dibindeymiş!

    ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Taliban Lideri Molla Ömer, yıllar boyunca ABD üssüne 5 km uzaklıkta yaşamış!

    Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor
    Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor

    Benzine 15 kuruş zam geliyor. Artışın, bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya-TSK devriyesinden bir gün sonra İdlib havadan vuruldu
    Rusya-TSK devriyesinden bir gün sonra İdlib havadan vuruldu

    Suriye'de TSK-Rusya ortak devriyesinin başlamasından bir gün sonra İdlib savaş uçaklarıyla vuruldu. Rusya, "Biz vurmadık" dedi.

    Venezuela'ya giden yardım kamyonlarını Maduro yaktırmamış
    Venezuela'ya giden yardım kamyonlarını Maduro yaktırmamış

    New York Times, geçen ay Venezuella'ya sokulmaya çalışılırken yanan yardım konvoylarını Maduro'ya bağlı kuvvetlerin yakmadığını yazdı.

    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler
    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler

    Hindistan'da seçim süreci ilan edildi. 900 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu "En büyük seçim"e dair önemli notları derledik.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi

    İktidarın "ezan ve bayrak düşmanlığı" provokasyonu, yerel seçim gündemi, ekonomi verileri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Rektör İbiş'in Yiğiter'e karşı çıkardığı özel yönetmelik iptal edildi
    Rektör İbiş'in Yiğiter'e karşı çıkardığı özel yönetmelik iptal edildi

    Cenk Yiğiter'in KHK ile ihraç edildiği Ankara Üniversitesine öğrenci olarak dönmesini engellemek için yapılan yönetmelik değişikliği iptal edildi.

    İZSU işçisi: Mücadeleyi yükseltmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz!
    İZSU işçisi: Mücadeleyi yükseltmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz!

    İZSU işçisi Bayram Keskin, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZENERJİ'deki TİS sürecini yazdı.