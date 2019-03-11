"Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar

Şerif KARATAŞ

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır Suriçi’ndeki evleri yıkılan ailelere söz verilen kira yardımı yine aylardır yapılmadı. 5 aydır yapılmayan yardım için aileler "Paranız yatırılacak" denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitingine çağırıldı ancak yurttaşların mağduriyeti giderilmedi.

Diyarbakır tarihi Sur ilçesinde, 2 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan çatışmaların ardından Suriçi’ndeki Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde yıkım yaşandı. OHAL’le birlikte 6 mahallede hasar gören bütün evler kentsel dönüşüm kapsam altında yıkıldı. 6 mahalle hâlâ yasaklı bölge kapsamında.

ERDOĞAN’IN MİTİNGİNE ÇAĞIRDILAR

Fotoğraf: Evrensel

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mart’ta Diyarbakır'da yaptığı mitingden bir gün önce, mağdur aileler AKP Genel merkezi ve Sur İlçe kaymakamlığı tarafından arandı, "Kira yardımlarınız yatırıldı" denilerek mitinge çağırıldı. Araya hafta sonu girdiği için aileler pazartesi günü kira yardımlarını almak için PTT’ye gitti fakat paraların yatırılmadığını öğrendi. Bunun üzerine aileler ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitti. Kendilerine, üzerlerine kayıtlı konutlar gözüktüğü söylenince aileler Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geldi. Tepkili ve öfkeli olan ailelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) dilekçe yazmaları istendi ve bir hafta içinde yanıt verileceği belirtildi.

Ödenek ayrılmadığı için Sur’da 3 aydır kira yardımı yapılmıyor

MİTİNGE GİTTİLER AMA YİNE YARDIM YAPILMADI

Fotoğraf: Evrensel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bekleyen aileler Evrensel'e konuştu. Emine Varlı isim yurttaş, “5 aydır rezil olduk. Evimizi yıktınız, bizi sokaklara attınız. Çoluk çocuğumuzla ev sahipleri bizi dışarıya attı. Akşam mesaj geldi, kira hesabınıza yatmış gelin mitinge diye. Biz mitinge gelsek de gelmesek de hani kiramız? Niye bizimle oyun oynuyorsunuz? Yeter biz bıktık, biz buradan gitmiyoruz” dedi.

5 aydır kendilerine "Anahtar elinize geçene kadar size kira ödeyeceğiz" denildiğini belirten Fehmi Kayalp ise “Kira paralarımız yatırılmadı. Bizi kandırıyorlar. Bugüne kadar bekledik. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, ondan sonra kiranız yatacak dediler, cuma günü hepimize mesaj attılar. Biz de cumartesi mitinge gittik. Pazartesi gittik postaneye, paramız yatırılmamış. Çocuklarımın hepsi aç. Su, elektrik param geliyor, ödeyemiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘Bakanlık Sur’daki evlerin kime verileceğini açıklasın’

"MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN"

Fotoğraf: Evrensel

Şaban Yıldız da benzer şekilde mağduriyetini dile getirirken içine düşürüldükleri bu durumun bir an önce son bulmasını istedi. Mağdur olan bir başka yurttaş Yaşar Yok ise AKP’den telefonla arandığını, kira yardımının yatırıldığı belirtilerek 9 Mart’taki mitinge katılmalarının istendiğini belirtti. Yaşar Yok, pazartesi günü kira yardımını almak için PTT’ye gittiğinde hesabında para olmadığını öğrendi. Buradan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giden Yok'a, üzerine kayıtlı bir ev gözüktüğü söylendi. Kendisine konut teslim edilmediğini anlatan Yok, diğer mağdurlarla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geldiğini, burada da kendilerinden dilekçe ile başvuruda bulunmaları istendiğini söyledi. Yok, perişan bir durumda olduklarını belirterek yetkililere seslendi, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.