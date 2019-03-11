Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP Genel Merkezinde seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak özellikle bölge illlerinde yapılan sandık taşıma ve birleştirmelerle seçim güvenliğinin ortadan kaldırıldığını ifade etti. 14 il ve 76 ilçede yapılan değişikliklerin sadece HDP’nin değil AKP-MHP ittifakı dışındaki tüm partilerin sorunu olduğunu söyleyen Oluç, YSK ve RTÜK’ün de usülsüzlükleri onaylayarak anayasa suçu işlediğini belirtti. Oluç, “HDP ve Kürt halkına yapılan hakaretlerin yanı sıra din ve bayrak istismarının da yapıldığını” söyleyerek “Toplumu bu kadar bölüp kutuplaştırmayın. Kabataş yalanından sonra şimdi de Taksim yalanı ortaya çıktı”dedi.

“150 BİN SEÇMENİ İLGİLENDİREN KARARLAR ALINDI”

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, 150 bin seçmenin seçim güvenliğinin ortadan kalktığını belirterek sandık taşıma ve birleştirmelerin AKP-MHP ittifakı dışında kalan bütün partiler için sorun teşkil ettiğini söyledi. 31 Mart seçimlerinde seçmen taşımadan sandık taşıma ve birleştirilme aşamasına geçildiğini ifade eden Oluç, “Elimizdeki verilere göre toplamda 14 il, 76 ilçede yaklaşık 150 bin seçmeni ilgilendiren kararlar alınmaktadır. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Kars Tunceli, Siirt, Şırnak,Urfa ve Vanın ilçelerinde taşıma ve birleştirilme görülmektedir. Bu aslında seçim güvenliği gerekçesiyle seçim güvensizliği yaratmaktadır. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Oralarda insanlar oy verebilsin diye bizim tespit ettiğimiz 40 binden fazla asker, polis, özel harekatçı taşıması yaptınız. Şimdi de köylerin güvenliğini sağlayamıyoruz diyorlar ozaman onları oraya niye taşıdınız” diye konuştu.

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İKTİDAR İDARE ELİYLE USULSÜZ İŞLERE GİRİYOR

İktidarın doğrudan doğruya seçimleri kazanabilmek için bu uygulamalar içine girdiğini YSK’nin ise buna izin vermesiyle çok büyük bir seçim usulsüzlüğü yaptığını dile getiren Oluç, “Adil ve demokratik bir seçim olmadığı çok net olarak görülmektedir. Bu sadece HDP’nin değil seçime katılmakta olan ve AKP-MHP ittifakının karşısında bulunan bütün partilerin sorunudur. Seçimlere bu kadar şaibe düşürülmesi ve seçim sonuçlarını seçim öncesi oyunlarla belirleme konusundaki tutum bütün partileri ilgilendirir” diyerek bütün partilere “Bu konuda susmayın” çağrısı yaptı.

Oluç, YSK’yi “Gayrimeşru bütün işleri onaylayarak seçim sürecine çok büyük gölge düşürmektedir” diyerek yanlışa ortak olmamaları konusunda uyardı.

Seçim billboardlarının yasaklanıp toplatıldığını ifade eden Oluç billboardlarda “Özgürlük kendini yönetmekle başlar yazıyordu ve bunu suç olarak görüyorlar. Bu kararı verenlerin özgürlükle ilgili zihniyeti çok daha farklı. Tarih boyunca da insanlar kendilerini yöneterek özgürlük doğrultusunda adımlarını atarlar” diyerek Adalet Bakanlığına seslendi. Oluç, “Sizin bağımlı ve taraflı yargı anlayışınızın hesabı, elbette hukukun üstünlüğü yeniden sağlandığında sorulacak” dedi.

“TRT ADİL DEĞİL”

Çalışmalarına yönelik baskıların bununla da sınırlı olmadığını belirten Oluç, seçim konuşmalarından sonra konuşma yapanların ve türkü söyleyenlerin gözaltına alındığını söyledi. Seçim çalışmalarında TRT’nin de eşit ve adil davranmadığına dikkat çeken Oluç, “Halkın vergileriyle geçinip yayın yapan bir kamu kuruluşu olan TRT’ye asla hakkımızı helal etmiyoruz. Cumhur İttifakı’na şubat ayı içerisinde 53 saat 30 dakika yer ayrılmış, Millet İttifakı’na 6 saat 42 dakika lehte 7 saat 8 dakika aleyhte yayın yapılmış. HDP ise sıfır dakika, orada bir değişiklik yok. TRT, iktidarın kanalı ve kürsüsüdür” diye konuştu. Bu duruma RTÜK’ün de sessiz kaldığını ifade eden Oluç, “Aynı YSK gibi RTÜK de anayasa suçu işlemektedir” dedi.

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“KABATAŞ YALANINDAN SONRA ŞİMDİ DE TAKSİM YALANI ORTAYA ÇIKTI”

Erdoğan’ın meydanlardaki konuşmasının ibretlik olduğunu ve Kürt halkı ile HDP seçmenine hakaret ettiğini söyleyen Oluç, “Bu tutmadı şimdi de din istismarına başladı. Toplumu bu kadar bölüp kutuplaştırmayın. Kabataş yalanından sonra şimdi de Taksim yalanı ortaya çıktı. 8 Martta kadınlar ezanı ıslıklamışlar. Külliyen yalan. Eğer ezana bir saygısızlık edildiyse, bunu yapanlar ezan okunurken kadınlara yönelik saldırılarda bulunanları engellemeyenlerdir, kadınlara gaz sıkanlardır” diye konuştu.

Yerel seçim öncesi din ve bayrak istismarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Oluç, “Bunları bir kenara bırakın da ekonomideki verileri konuşalım. Büyüme hedefleriniz düşmüş bunu konuşalım. Ne oldu, damat bey verilere. Bunları konuşmamak için bayrak ve din istismarı yapıyorlar. HDP’yi ve Kürt halkını düşmanlaştırıyorlar” dedi.

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“NEREDE BU ‘FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI”

İçişleri Bakanlığının açıklamalarına göre, ‘FETÖ’ ile ilgili 510 binden fazla gözaltı, 31 binden fazla tutuklu olduğunu söyleyen Oluç, “Sayılar havalarda uçuşuyor, ‘FETÖ’nün siyasi kanadına dair ‘FETÖ’nün siyasi işlerini sürdürmüş olanlara dair bir tane AKP’li yok içinde. Nerede bu ‘FETÖ’nün siyasi ayağı. 12 yıl iktidar ortaklığı yaptığınız kişilerle ilgili kendi içinizde bir tane kişiyi bulamadınız mı” diye sordu. AKP’ye oy veren seçmenlere de çağrıda bulunan Oluç, “Bu gidişi frenlemezseniz, bu kutuplaştırmayı durdurmazsanız Türkiye her gün daha kötüye gidecektir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)