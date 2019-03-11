11 Mart 2019 13:22

İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoksullukla mücadeleyle ilgili çözümlerini basın toplantısıyla açıkladı.

İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı

Fotoğraf: Evrensel

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim’de bulunan The Marmara Otelinde basın toplantısı düzenledi.

    İmamoğlu, İstanbul'da yoksullukla nasıl mücadele edeceklerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlara harcadığı parayı 3 katına çıkaracaklarını vurgulayan İmamoğlu, ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim yapacağını belirtti.

    SOFRA DESTEK PAKETİ

    İmamoğlu, 4 başlıkta destek paketini İstanbullu’ya sundu: Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi

    İmamoğlu, "Sofra Destek Paketi sayesinde İstanbul’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek; bu temel gıdaları dert etmeyecek. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak" ifadelerini kullandı.

    GEÇİM DESTEK PAKETİ

    İmamoğlu, "Geçim Destek Paketiyle, İstanbul’da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık destek sağlayacağız. Hiç bir geliri olmayan, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen veya İstanbul koşullarında geçinemeyen yoksul aileler bu destekten faydalanacak. Bunun için ailelerin bir yere başvurmasına da gerek olmayacak. İstanbul genelinde İhtiyaç Araştırması yapacağız. Bu aileleri biz tespit edeceğiz" diye konuştu.

    Aile Geçim Desteği paketinin Gelir Desteği, Çocuk/Öğrenci Desteği ve Yaşlı/Hasta/Engelli Desteği olarak üçe ayrıldığını söyleyen İmamoğlu, "Aile Geçim Desteğini, geçim yükünü omuzlarında taşıyan kadınlara ödeyeceğiz" dedi.

    Eğitim Destek Paketiyle özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayacaklarını söyleyen İmamoğlu, yarım milyon öğrenciye eğitim desteği verileceğini açıkladı.

    EVLENEN GENÇLERE DESTEK

    Kriz günlerinde evlenen gençlere destek olacaklarını ifade eden İmamoğlu, Evlilik Destek Paketiyle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2.000 TL düğün hediyesi vereceklerini, Beyaz Eşya - Mobilya Çarşısı’ndan uygun fiyata eşya sağlayacaklarını, taşınma masraflarını karşılayacaklarını, İBB sosyal tesislerinde haftanın 1 akşamı çiftlerin düğününü ücretsiz yapacaklarını aktardı.

    "Vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacağız" diyen İmamoğlu, “Vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini seçime beş kala, sınırlı sayıda çadırlar kurarak sağlayamazsınız. İnsanları meydanlarda, kuyruğa dizerek afişe edemezsiniz" dedi.

    "KENT LOKANTALARI KURACAĞIZ"

    İmamoğlu, gelir seviyesi düşük ve emek-yoğun çalışılan mahallelerde ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ucuz, temiz ve nitelikli yiyecek hizmeti sağlayan Kent Lokantaları kuracaklarını anlattı.

    ULAŞIM ÖĞRENCİLERE 50 TL

    İmamoğlu, toplu taşımanın anneler, 0-4 yaş çocuğu olanlar ve 12 yaş altı için ücretsiz olacağını, 25 yaş altı gençler için %40 indirimli olacağını ve öğrenciler için ise aylık 50 TL olacak olacağını belirtti.

    İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ BURS

    İmamoğlu, "Eğitime yönelik katkılarımızı da ücretsiz etüt hizmeti ve üniversiteliye burs ve yurt imkanı sunarak gerçekleştireceğiz. İstanbul’daki devlet üniversitelerinde okuyan veya başka illerde okumakla birlikte aileleri İstanbul’da oturmakta olan ihtiyaç sahibi 75.000 öğrenciye, yılda 8 ay üzerinden aylık 400 TL karşılıksız burs vereceğiz. Üniversiteliler için 12 kadın 8 erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplamda 10.000 öğrenci kapasiteli 20 yurdu derhal hayata geçireceğiz. Evde kalanlara da kuracağımız Beyaz Eşya ve Mobilya Çarşısı araclığıyla destek olacağız" dedi.

    İmamoğlu, suda %40 indirim yapacaklarını söyledi.

    "KREŞSİZ MAHALLE BIRAKMAYACAĞIZ"

    İmamoğlu, "Hep çocuklardan bahsediyorum ya. Her zaman da, biricik önceliğim onlar olacak. İBB’nin 1 tane bile kreşi yokken, şimdi herkes kreşlerden bahsediyorsa; ne mutlu bana. Öncelikle yoksul mahallelerde 150 adet, her biri 100 çocuk kapasiteli nitelikli kreş açacağız. Sonrasında da İstanbul’da kreşşiz mahalle bırakmayacağız. Ayrıca atanamayan öğretmenlerin ve emekli eğitimcilerin belirli akreditasyon ve denetim dahilinde, Mahalle Evleri’nde hizmet vermesi sağlanacak” dedi.

    "KADIN EMEK OFİSİ AÇACAĞIZ"

    Bir diğer konu işsizlik sorunu olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Her 4 gençten biri işsiz. Bu konuyu ‘yerel yönetimin işi değil’ kafasıyla geçiştiremeyiz. Vatandaşın her derdi, benim de derdimdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin genişleyen hizmet ağı sayesinde 25.000 kişiye doğrudan istihdam oluşturacağız. İSMEK’leri daha birer Kariyer Danışma Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Yaşam Boyu Eğitim yaklaşımı ile güncel, talebe uygun, nitelikli meslek eğitimini ücretsiz bir şekilde İstanbul’un her bölgesine yaygınlaştıracağız. İşte bunlarla birlikte; 5 yıl içerisinde minumum 200.000 kişiye iş imkanı yaratacağız. Ayrıca, İstanbul Kadın Emeği Ofisi’ni açacağız” dedi.

    "31 MART GÜNÜ HERKESİ SANDIĞA GİTMEYE DAVET EDİYORUM"

    İmamoğlu son olarak şunları söyledi: "Çok büyük hedeflerimiz var ve o hedeflere, kimseyi açta açıkta bırakmadan, hep birlikte yürüyelim istiyoruz. 31 Mart günü herkesi sandığa gitmeye, oy kullanmaya ve tarihi bir başarıya imza atmaya davet ediyorum.

    Sandık güvenliği endişeniz olmadan, “tek bir oyla bu gidişatı nasıl değiştirebilirim ki?” demeden sandığa gidin. İnanın ki, o bir oy bu kez çok şeyi değiştirecek. İstanbul’u yeniden rotasına oturtacak. İstabul’a yeni bir başlangıç sizinle gerçek olacak." 

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