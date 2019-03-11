Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın

Nuri KARABULUT

Amsterdam

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da "Adil bir iklim politikası" talebiyle bugün (11 Mart) yapılan yürüyüşe soğuk ve yağmurlu havaya rağmen 40 bin kişi katıldı. Yoğun katılımdan dolayı, Dam Meydanı ve ara sokaklar tamamen doldu.

Dam Meydanı’nda başlayan ve Hollanda’nın her tarafından katılımın olduğu iklim yürüyüşü Museumplein’de son buldu.

İklim yürüyüşü Milieudefensie, Greenpeace, Oxfam Novib gibi çevre örgütleri, Kiracılar Sendikası ve FNV sendika merkezi gibi elliden fazla kurum, kuruluş ve politik parti tarafından düzenlendi.

EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞ OLDU

Hollanda’da şimdiye kadar düzenlenen en büyük iklim protestosu ünvanını alan iklim yürüyüşünde hükümetin çevre politikası protesto edilerek "Adil bir iklim politikası" talep edildi.

Şubat ayının başında öğrencilerin dersleri boykot ederek yaptıkları iklim protestolarına 15 bin öğrenci katılmıştı. Bu eylemler halkın çevreye dönük duyarlılığının arttığını gösteriyor.

Hollanda'da öğrencilerden iklim protestosu

"TEKELLERE KARŞI ÖNLEM ALIN"

Hükümetin iklim politikası konusundaki duyarsızlığı ve doğayı en çok kirleten tekellere karşı önlem almaması yürüyüşte en çok tepki gösterilen konuların başında geliyordu.

Yürüyüşü düzenleyen örgütler taleplerini şöyle sıraladılar:

Yükümlülüklerin eşit paylaşımı

Kirletenin ödemesi

Herkes için süreli bir gelecek ve sıcak bir konut hakkı

Gelecek için yeşil iş alanları

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Fotoğraf: Evrensel