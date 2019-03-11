TKP'den Kartal'da seçim mitingi: Aynı gemide değiliz

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Kartal’da seçim mitingi gerçekleştirdi.

Seçimlere “Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP'si Var” ve “Aynı Gemide Değiliz” sloganıyla giren TKP'nin pazar günü Kartal Meydanı’nda yaptığı mitinge binlerce kişi katıldı.

Mitingin sunuculuğunu Oyuncu Orhan Aydın yaptı. Sanatçı Nejat Yavaşoğulları ve Yapıcılar müzik grubunun sahne aldığı etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zehra Güner, Dersim adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Mazgirt adayı Derya Öz’ün yanı sıra Gazeteci-Yazar Enver Aysever, Şair Nihat Behram konuşma yaptı.

OKUYAN: YENİ BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kendilerinin “Yeni Türkiye” derken “Yeni”yi “Yurtsever, devrimci, komünist” anlamlarıyla kullandıklarını ifade ederek “Bizim için yeni daha ileri, daha gelişkin, daha aydınlık, daha güzel olandır. Ve iddia ediyoruz ki yeni bir Türkiye kuracağız. Çünkü sevgili ülkemize bu karanlık, bu adaletsizlik, bu eşitsizlik hiç yakışmıyor” dedi.

MAÇOĞLU: ONLARIN TEKERİNE ÇOMAK SOKACAĞIZ

Ovacık Belediye Başkanı ve Dersim Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Bu ülkenin emekçilerini yok etmeye çalışanların karşısına biz sosyalistler, yurtseverler, komünistler olarak çıkacağız, onların tekerine çomak sokacağız. Yeni güzel bir dünya için mücadele edeceğiz, yani yaşamı savunacağız. Derelere, ovaları ne varsa sattılar, şimdi de umudumuzu satmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZ: OYLAR KOMÜNİST KADINLARA

Mazgirt Adayı Derya Öz, “31 Mart günü oylar söz, yetki, karar kadınların diye komünist kadınlara. Oylar 31 Mart'ta Türkiye Komünist Partisi'ne dostlar” çağrısı yaptı.

AYSEVER: BURADAYIM ÇÜNKÜ...

“İnsanların tarikatler, cemaatler elinde sadakaya muhtaç hale gelmemesini istediğini” söyleyen Gazeteci-Yazar Enver Aysever ise “Buradayım çünkü onlar gezi çocuklarına küfür ettiler. İki gün önce Antakya’daydım. Ali İsmail’i, Ahmet Atakan’ı, Abdullah Cömert’i unutamam. Onların arkasında olduğumu söylemek için buradayım. Unutmadım unutmayacağım” dedi.

BEHRAM: ÇAYANLARI KATLEDENLERLE AYNI GEMİDE DEĞİLİZ

“Zalimle aynı gemide değiliz diyen, mazlumun mücadelesin omuz verenlere merhaba” diyen Şair Nihat Behram, 31 Mart seçimlerinde, 30 Mart’ta Mahir Çayanları katledenlerle aynı gemide olmayacaklarını söyledi.

GÜNER: ONLARIN İSTANBUL’UNDA YAĞMA, TALAN VAR

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne vurgu yaparak “Buradan bir kez daha hep birlikte, boyun eğmeyen kadınların, sömürüye, şiddete karşı mücadele eden kadınların, emekçi kadınlar gününü kutlayalım” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün İstanbul’a baktığımızda kentte öncelikle gördüğümüz yağma ve talan, ama diğeri; ülkemizdeki gericileşmeye paralel gericileştirilen bir kent görüyoruz. Bu onların, saltanat kayığında olanların İstanbul’u. Bakın, onların İstanbul’unda kızların Kur’an kursuna gönderilmesi var, kadınları eve kapatan projeler var, kadın emeği sömürüsü var, kadın cinayetleri var. Onların İstanbul’unda kadına verilen rol, ise itaat. AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım kadınlara “itaat et rahat et” dedi. Bu kadına yönelik şiddete onaydır, bu kadın cinayetlerine onaydır, bu kadın düşmanlığıdır. Kadınlar size neden itaat etsin? Her şeyden önce kadın olduğumuz için bu gerici, patron düzenine kafa tutarız.

Dostlar bakın, bir onların İstanbul’u var, bir de bizim yaşadığımız İstanbul. Onların İstanbul’unda yağma var, kamu mallarını yandaşlara, patronlara peşkeş çekilmesi var, talan var, yobazlar var, tarikat şeyhleri var, müteahhitler var. Paranın gücü ile onlar kendi İstanbul’unu inşa etti. Kentin tarihi, kültürel dokusunu ve doğal değerlerini yerle bir ettiler. Çevre katliamı yaptılar, kentin su kaynaklarını, temiz hava kaynaklarını yok ettiler, kentsel dönüşüm adı altında emekçilerin evlerine el koydular, kentin havasının kirlenmesine neden oldular, tarım arazilerini imara açtılar, kamu yararını hiçe saydılar ve kültürel değerleri yozlaştırdılar. Dostlar, onların proje düşkünlüğü kentimizin sonunu getirdi. Evet onların İstanbul’unda hak, sadaka; vatandaş ise kul kabul ediliyor. Bizim yaşadığımız mı? Onlar bütün projelerini milyonlarca emekçiyi, yani bizi emeğimizi, değerlerimizi sömürerek yaptı. Onların projesi bizim daha fazla sömürümüz ve bizim için yaşanmaz, pahalı kent anlamına geldi. Onların her projesi milyonlarca emekçinin yaşamının hiçe sayılması anlamına geldi. Onların İstanbul’unda biz, havalimanı inşaatında iş cinayetlerinde ölen işçiler olduk, Onların İstanbul’unda aylarca projelerinde ücretleri verilmeden çalışanlar olduk, Onların İstanbul’unda yol yapıyoruz diyerek paraları yandaşlara, emperyalistlere verilenler olduk, Onların İstanbul’unda tarım arazileri imara açıldığı için pazardan alışveriş yapmaya parası yetmeyenler olduk, yol inşaatlarında üzerine viyadük çöken işçiler olduk, Kartal’da çöken binaların altında kalan vatandaş olduk, biz evine okuluna işine gitmek için hergün saatlerce izdiham yaşayarak yolculuk yapanlar, ev kiramızı ödemekte zorlananlar olduk. Biz bu kadar zor koşullarda istanbul’da yaşarken onlar bizden aldıklarını, patronlara aktardı. Bundan da hiç utanmadılar. Ama bilsinler, bilsinler dostlar, bu hesap burada bitmez.” (HABER MERKEZİ)