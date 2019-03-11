HDP’li Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması başladı. Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'dan yargılamayı uzatmamasını istedi. Yüksekdağ ise 45 dosyadan yargılandığını hatırlatarak, “Ben savunmamı yaparım. İsterseniz savunma yapmamış da sayabilirsiniz. Ama ben doğruya sadık kalacağım” dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı ve hakkında hazırlanan 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle oluşturulan dava duruşması, Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

MA'nın haberine göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesindeki faaliyetleri, katıldığı eylem ve yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında hazırlanan 92 sayfalık iddianamede “terör örgütü yöneticisi olmak”la suçlanan ve hakkında 83 yıla kadar hapis cezası istenen Yüksekdağ, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmayı, HDP’nin Çankaya Belediye Başkan adayı Filiz Kerestecioğlu ile HDP Kadın Koordinasyonu üyeleri de takip ediyor.

"BEN DOĞRUYA SADIK KALACAĞIM"

Yüksekdağ savunmasına başlayacağı sırada mahkeme heyeti Yüksekdağ’a yargılamayı uzatmamasını söyledi. Yüksekdağ ise 45 dosyadan yargılandığını hatırlatarak ilk savunmasına devam edeceğini aktardı. Yüksekdağ, “Ben savunmamı yaparım. İsterseniz savunma yapmamış da sayabilirsiniz. Ama ben doğruya sadık kalacağım” dedi.

Duruşma, Yüksekdağ’ın savunması ile devam ediyor. (HABER MERKEZİ)