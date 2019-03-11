Taliban Lideri Molla Ömer, ABD’nin burnunun dibindeymiş!

Taliban’ın eski Lideri Molla Muhammed Ömer’in Afganistan’da ABD üslerine yürüme mesafesindeki bölgelerde yaşadığı öne sürüldü.

BBC’nin Bette Dam’ın “Molla Ömer’in Gizli Hayatı” kitabından yaptığı özete göre kitapta Molla Ömer’in ABD’nin sandığının aksine Pakistan’da hiç saklanmadığı, memleketi Zabul’daki ABD üssüne 5 km uzaklıkta yaşadığı aktarıldı.

Hollandalı Gazeteci Dam’ın kitabı için 5 yıl boyunca araştırmalar yaptığı ve bu süreçte Taliban üyeleriyle röportajlar gerçekleştirdiği belirtildi.

2013'TE ÖLDÜ, BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

Molla Ömer’in koruması Cabbar Ömeri ile görüşen Dam, Ömeri’nin Taliban liderini 2013’te hastalıktan ölene kadar sakladığını söylüyor.

Afganistan işgali sonrası Taliban’ın düşmesinin ardından ABD, Molla Ömer’in başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

Kitapta Molla Ömer’in ABD üssüne yakın bir evdeki gizli odalarda kaldığı, evin bir kez ABD güçlerince arandığı ancak Taliban liderinin bulunamadığı belirtiliyor.

Molla Ömer’in daha sonra bin askerin bulunduğu ABD üssüne 3 mil uzaklıktaki başka bir eve geçtiği bildirildi.

Molla Ömer’in, Taliban militanlarının iddialarının aksine, gizlendiği evden örgütü yönetme şansı olmadığı aktarıldı. (DIŞ HABERLER)