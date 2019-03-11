Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor

Dolar kurundaki artış, "benzine zam mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi. Benzin zammının bu geceden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

İstanbul'da benzinin litresi zamdan sonra 6.55 - 6.60 TL arasına çıkacak. Gerek benzin gerekse de motorin zamları, bir süredir pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Bu artışın da hafta başında pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 600 dolara dayandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Kur, 5 TL 45 kuruş üzerini zorluyor. (EKONOMİ SERVİSİ)