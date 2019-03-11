2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler

Dünyanın en büyük nüfusa sahip ikinci ülkesi Hindistan’da Seçim Komisyonu nisan ve mayıs ayları boyunca sürecek 7 safhalı genel seçim sürecini ilan etti. Asya’nın en büyük üçüncü ekonomisi olan Hindistan’ın seçimleri dünya tarihinin gördüğü en büyük seçim olacak.

NE ZAMAN?

Yeni Lok Sabha(Alt Parlamento) seçimleri 11 Nisan-19 Mayıs arasında gerçekleşecek. Oylar, 23 Mayıs’ta sayılacak. Seçim tarihleri sırasıyla 11, 18, 23, 29 Nisan, 6, 12, 19 Mayıs.

NEDEN BU KADAR UZUN SÜRÜYOR?

Hindistan’ın 1951-1952 yıllarında düzenlenen ilk genel seçimlerinde sürecin tamamlanması 3 ayı bulmuştu.

1980’deki en kısa seçimler ise 4 gün sürdü.

Seçimlerin bu kadar uzun sürmesinin en önemli nedeni sandık güvenliği. Güvenliğin sağlanabilmesi için federal polise, onların ülkenin her yerine yeterli oranda dağıtılabilmesi için mevcut görevlerinden boşa çıkartılabilmeleri gerekiyor. Tüm bunları ayarlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duyuluyor.

NE KADAR BÜYÜK?

1.3 milyar nüfusu olan Hindistan’da oy kullanma hakkına sahip 900 milyondan fazla kişi var. Bu da Hindistan seçimlerini dünya tarihinin gördüğü en büyük seçim yapıyor. 2014 seçimlerinde katılım oranı yüzde 61’i bulmuştu. Seçime 464 parti, 8 bin 250 adayla katılmıştı.

KİMLER YARIŞIYOR, SON SEÇİMLERDE NE OLDU?

2014 seçimlerinde Narendra Modi’nin sağcı Hindistan Halk Partisi (BJP) 282 koltuk kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti. BJP ayrıca oyların yüzde 31.34’ünü aldı.

Merkez sol çizgideki Hindistan Ulusal Kongresi yüzde 19.52 oyla 44 koltuk kazanabildi. Bu, Hindistan’ın 133 yıllık ilk siyasi partisi için çok kötü bir sonuçtu. Parti, bir önceki seçimde 206 koltuğa sahipti. Kongre, bu seçimde eski gücünü geri kazanmaya çalışacak.

2019 seçimlerinin Modi için bir referandum olacağı görüşü hakim.

PAKİSTAN GERİLİMİ VE SEÇİM İLİŞKİSİ

Analistler, Pakistan ile son dönemde artan ve savaş riski barındıran gerilimin bu kadar yükselmesinde Narendra Modi’nin milliyetçi “seçim kaygı”larına vurgu yapıyordu. Nitekim seçim baskısı olmayan Pakistan tarafı, gerginliğin sona ermesi yönünde daha ılımlı açıklamalar yaparken Modi’den “şahin” söylemler duyduk.

BJP, Hindistan ile Pakistan arasında geçen haftalarda yaşanan gerilim sırasında Pakistan'da gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın fotoğraflarını kullanmıştı.

Hindistan-Pakistan gerilimi: 6 maddede bilinmesi gerekenler

KADINLARIN SEÇİMDEKİ YERİ

Hindistan’da kadınlarla erkekler arasındaki oy kullanma oranı farkı hemen hemen sıfırlanmış durumda. 2004’te yüzde 8.4 olan fark, 2014’te yüzde 1.8’e geriledi.

Buna karşılık parlamentonun yalnızca yüzde 8’i kadınlardan oluşuyor.

Hindistan, cinsiyet eşitliği bakımından 189 ülke içerisinde 130. Sırada.

NE KADARA MAL OLUYOR?

Hindistan Medya Çalışmaları Merkezi, 2014’te parti ve adayların seçimlere 5 milyar dolar harcadığını tahmin ediyor. BBC’ye konuşan ABD merkezli düşünce kuruluşu Carnegie’den Milan Vaishnav, bu seçimlerde bu rakamın ikiye katlanmasının beklendiğini söylüyor.

ABD’de 2016 seçimleri için 6.5 milyar dolar harcanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"