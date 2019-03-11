Şırnak'ta istinat duvarı çöktü, çevredeki binalar boşaltıldı
Şırnak merkezde istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı.
Fotoğraf: DHA
Şırnak merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarı, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Olayda yaralanan olmazken, panik yaşayan halk ev ve iş yerlerini tedbir amacıyla boşalttı.
İstinat duvarının gürültüyle çökmesinin ardından ailesiyle birlikte evden çıktığını anlatan Rahmet Sakın, "Duvarın çökme sesiyle uyandım ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Şu an yetkililere haber verdik. Yardım bekliyoruz. Bir önlem alınmasını bekliyoruz. Kış gününde çocukları okula göndereceğiz. Kalacağımız yer yok şu an. Bir yakınımızın yanına yerleştik" dedi.
Şırnak Belediyesi ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı. (Şırnak/DHA)
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