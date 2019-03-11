Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edilebilecek. Sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan 2019'a kadar yapılabilecek.

Patates ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemiyle başvuru, kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığının tebliğiyle belirlendi.

Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek.

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisini kaldıran karar da 28 Şubat'a kadar geçerli olmak üzere 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak gümrük vergisiz soğan ithalatı, Erdoğan imzalı yeni bir kararla 31 Mart tarihine kadar uzatılmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı