11 Mart 2019 08:40
Yeni haftaya dolar 5,44'ten, avro 6,11'den başladı (11 Mart 2019)
Dolar yeni haftaya 5,44 seviyesinde başladı. Avro 6,11 lira, sterlin ise 7,04 lira seviyesinde yer alıyor.
Fotoğraf: Flickr (Public Domain)
Dolar, yeni haftanın ilk gününde (11 Mart 2019) bankalararası piyasada 5,44 liradan işlem görüyor. Sabahın ilk saatlerinde avro 6,11 lira, sterlin ise 7,04 lira seviyesinde yer aldı.
Dolar/TL, geçtiğimiz hafta ABD ile S-400'ler üzerinden yaşanan gerilim ve dolar endeksinin küresel olarak değer kazanıp 97,70 puana kadar çıkmasıyla 5,47'nin üzerini görmüştü. ABD'de beklentiden kötü gelen tarım dışı istihdam ile kur 5,42'lere indi.
Dolar kuru, 11 Mart'a 5,44'lü seviyelerde başladı. Avro ise dolar karşısında değer kaybıyla paralel olarak 6,11'de. (EKONOMİ SERVİSİ)