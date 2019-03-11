11 Mart 2019 08:38

Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor

Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin gaz bombasıyla vurulduktan sonra 269 gün yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında anılıyor.

Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor

Berkin Elvan

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    Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz bombasıyla başından vurulması sonucu komaya giren ve 269 gün yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki Berkin Elvan, ölümünün 5. yıl dönümünde anılıyor.

    5 yıldır olduğu gibi bu yıl da Berkin Elvan için Twitter’da #BerkinElvan etiketiyle mesajlar paylaşılıyor.

    16 HAZİRAN 2013'TE VURULDU

    Berkin Elvan, 16 Haziran 2013'te Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almak için dışarı çıktığı sırada, polisin attığı gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. 269 gün yoğun bakımda tedavi gören Elvan 11 Mart 2014 sabahı saat 07.00'de yaşamını yitirdi.

    Bu süreçte 45 kilodan 16 kiloya kadar düşen Elvan, tedavi gördüğü SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Martta epilepsi krizi geçirmiş, 7 Martta ise kalbi durmuştu. Elvan'ın kalbi tıbbi müdahaleyle makineye bağlı olarak çalıştırılmıştı.

    POLİS HÂLÂ TUTUKLANMADI

    Berkin Elvan’ı vuran polis Fatih Dalgalı, 27 Şubat’ta görülen son davada da tutuklanmadı. Mahkeme, keşif yapılması kararı verilerek 8 Mayıs’a ertelendi. (HABER MERKEZİ)

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