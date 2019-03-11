11 Mart 2019 03:02

Dersim seçimleri

Cezaevinde bulunan HDP Dersim Eski İl Eş Başkan Ergin Doğru Dersim seçimlerini yazdı.

Dersim seçimleri

Fotoğraf: Evrensel

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    Ergin DOĞRU *

    Yerel seçimler her yerde olduğu gibi Dersim’de de farklı anlam ve içeriklerle tartışılıyor. Monarşist zihniyetin kendini kurumsallaştırmak için her türlü baskı ve antidemokratik hukuksuz, haksız uygulamalarla şaibeli hale getirdiği seçimler kimseye umut vermiyor. Seçimler güvenlik ve şaibe yanında konjonktürel olarak yol açacağı sonuçlar açısından da diğer seçimlerden farklılıklar içeriyor. Topyekün saldırı ve tasfiye politikası düzen içi kutuplaşmanın yanında, devrimci-demokratik ilerici güçlerin demokratik birliği öne çıkardığı bir süreç yaşandı. Yaşanan kaotik süreçte devrimci-demokratik ilerici güçler maalesef istenilen güçlü birlikleri oluşturamadı ama en azından geleceğe dönük mücadele konusunda güçlü şekilde rota açığa çıkmış durumda.

    Genelde olduğu gibi Dersim de antidemokratik saldırı ve tasfiye politikasından fazlasıyla nasibini aldı. Kayyım zihniyeti ile halk iradesi ve tutuklama furyası ile Dersim korku kentine dönüştürülmeye çalışıldı. Militarist zihniyetin devrimci-demokratik dinamiği tasfiyeye yöneldiği, Dersim kimliğin dejenere ederek, doğasına, inancına yönelerek yok etmek istediği bu süreç geçmişten farklı değildi. Son iki, üç yıl içerisinde yüzlerce insanın tutuklandığı, yüzlerce insanın Dersim’i terk etmek zorunda kaldığı bir süreç yaşandı. Dersim’de acı ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Dersim’e dönük bu kirli politikaya ve topyekün saldırı konseptine karşı yapılması gereken devrimci-demokratik ilerici güç birliğiydi. Kayyım zihniyeti ve saldırılara karşı halkın iradesini ortaya koymak, Dersim kimliğinin gerçekliğini saldıranlara, göstermek, sistem ve sistem güçlerine karşı durmak devrimci sorumluluk olarak açığa çıkmış ve birlik bunun yolu ikin maalesef Dersim’de de popülizm ve öznel siyasal yaklaşımlarla istenilen birlik tam anlamıyla sağlanamadı. Bu eksik yaklaşıma karşın halkın istem ve taleplerini dikkate alıp, devrimci sorumluluğun gereğini yerine getiren HDP, EMEP, ESP, Partizan ve ilerici STÖ ve sendika şahıslarla birlik sağlayarak halkın karşısına çıkmayı başarmıştır. Dersim’de sağlanan demokratik birlik anlamlı ve değerlidir. Sürece karşı Dersim kimliğine yakışandır. Emekten, demokrasi ve özgürlükten yana tavır koyan kayyım zihniyetinin gasbına karşı halkın iradesine sahip çıkan birlik başaracaktır. Dersim’deki demokratik birlik kadın iradesiyle Dersim’de yaratılan birikim ve deneyimin devamı olarak güçlü geleneği devam ettirecektir. Dersim’de oluşturulan devrimci-demokratik birlik içinde yer almayan yapılar, şahıslar için hâlâ geç değildir. Birlik içinde yer almayanlar devrimci sorumluluğun gereği olarak kararlarını gözden geçirip birliğe dahil olabilir. Bunu yaptıkları taktirde Dersim daha güçlü mesaj verecektir. Dersimliler yaşadıkları acıların, kendilerine dönük hasmane politikalara karşı yerinin nerede olacağını bilecek politik uyanıklık ve olgunluktadır. Dersimliler kendisi için bedel ödeyenleri görecek vicdana sahiptir. Bu yüzden de Dersim, devrimci-demokratik yapıların oluşturduğu devrimci-demokratik birliğin ve halklarımızın ortak demokratik iradesinin temsili olan HDP’yi destekleyecektir.

    HDP’ye verilecek her oy devrimci-demokratik birliğin devamına, kadın iradesinin yıkılmazlığına, emeğe dönük saldırılara dur demenin, tutuklama terörüne maruz kalan Dersimlilere sahip çıkmanın adı olacaktır.

    HDP’ye verilen her oy kayyım zihniyetiyle gasbedilmek istenen halk iradesine sahip çıkmak ve dosta düşmana Dersim’in sarsılmaz devrimci-demokratik kimliğini bir kez daha göstermek olacaktır. Dersimliler vicdanlıdır. Dersimli politiktir. Dersimli kendisi için bedel ödeyenleri unutmayacak kadar vefalıdır.

    Tüm Dersimliler bir kez daha özgürlüğü, demokrasinin sesi olmalı HDP, EMEP, ESP, Partizan’ın oluşturduğu devrimci demokratik birliği tercih ederek, Dersim merkez ve ilçelerinde oyunu HDP’ye vererek herkese Dersimlinin kim olduğunu göstermelidir.

    * HDP Dersim Eski İl Eş Başkan/Elazığ E Tipi Cezaevi

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