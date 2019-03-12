Gebze-Halkalı hattı için BTS'nin uyarıları neler?

Marmaray Projesini de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattı bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Hattın 13,6 kilometrelik kısmı olan Marmaray 2013'te açılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde geriye kalan kısımda çalışmaların tamamlandığını, Gebze-Halkalı demir yolu hattının 12 Mart’ta açılacağını bildirmişti. Ancak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), demir yolunda hâlâ hayati eksikler olduğunu, bu eksikliklerin ciddi kazalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, kurumun seçim dönemi gösterisi için demir yolu mühendislik ve bilimini dışlayarak liyakatsiz kadrolaşma, seçim gösterisi ve özelleştirme politikalarının hayata geçirdiğini belirtmiş, şu noktalara dikkat çekmişti:

MAKİNİSTLER YETERLİ BİLGİ VE DENEYİME SAHİP DEĞİL

"2013 yılında hizmete açılan 13,6 hat kesiminde çalışan makinistler yeterince bilgi ve deneyime sahip olmakla beraber yeni yapılan 63 KM’lik hattın eğim, peron, sinyal, makas yerleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yol tecrübesine tabi tutulmaları gerekmektedir. Marmaray projesinin toplam 76 KM’lik kısmında görev yapmak üzere İş-Kur üzerinden alınmış 90 adet makinistin eğitim ve yol deneyimleri yeterince yerine getirilmeden görevlendirilmeleri kazalara davetiye çıkarmaktır. Makinistlik mesleğinin mesleki teknik bilgi ve deneyimle birlikte yapılması gereken bir meslek olduğunu düşünürsek burada da çok ciddi aksaklıkların olacağı öngörülmektedir."

KONTROLÖRLER YETERSİZ

"OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 adet Tren Trafik Kontrolünün görev yapması gerekmektedir. Toplamda 42 adet Tren Trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmamış olmasının yanında Tren Trafik Kontrolörü unvanlı personelin başka birimlerde görevlendirilmiştir."

SİNYAL GÖRÜŞ MESAFESİ KISA

"Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olup yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için yetersizdir."

TREN KONTROL SİSTEMİ HENÜZ TAM ÇALIŞMIYOR

"Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmamaktadır.

OCC Kumanda merkezi ekranında sık-sık tren kayıpları yaşanmaktadır. Yani hat üzerinde işleyen trenler Trafik Kontrolörü ekranında zaman zaman görünmemektedir."

MAKAS NOKTALARI YOK

Halkalı, Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yoktur, makaslar tıpkı Ankara YHT garı batı çıkışında olduğu gibi makasçı tarafından tanzim edilmektedir.”

KAZALARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

AKP’nin göreve geldiği 2002 yılından bu zamana kadar uyguladığı ulaşım politikalarının ağır sonuçları oldu. Tren kazalarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

17 Temmuz 2004 yılında 41 kişinin hayatını kaybettiği Pamukova’daki hızlandırılmış tren kazası

11 Ağustos 2004 yılında 8 kişinin hayatını kaybettiği Tavşancıl tren kazası

28 Ocak 2008 yılında 9 hayatını kaybettiği Kütahya tren kası

27 Ağustos 2009 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Ekspresi kazası

8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişini n hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası

13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara YHT tren kazası

Türkiye'de gerçekleşen ölümlü tren kazaları

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: EKSİK YOK

Gebze-Halkalı banliyö hattı Ayrılık Çeşmesi’nden Gebze’ye 43,8 kilometre, Kazlıçeşme’den Halkalı’ya 19,2 kilometre olmak üzere Marmaray dışında 63 kilometrelik uzunluğa sahip. Hattı günde 1 milyon yolcunun kullanması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanlığı Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonun inşa edildiğini açıkladı. Bunlardan 7'si (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacak. Açıklamaya göre, 2 viyadük, 27 karayolu alt geçidi, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu üst geçidi, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısının yeniden inşa edildi.

‘Marmaray’da hayati eksiklikler var, erken açılış kazalara neden olur’

Öte yandan BTS'nin uyarılarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Necdet Sümbül yanıt verdi. "Gebze-Halkalı hattının çalışmasını etkileyecek hiçbir eksikliğin olmadığını belirtmek istiyoruz” diyen Sümbül, “Sinyal sistemi için TÜV Süd Uygunluk Sertifikası alınmıştır” dedi. Genel Müdür Sümbül, Maltepe OCC Kumanda Merkezinde, hat üzerindeki tüm tren hareketlerinin, manevralarının, tren sevk ve kabullerinin izlendiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)