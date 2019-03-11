HDP Sur Adayı: Kayyım eliyle mozaiği bölmek istediler

Şerif KARATAŞ

Diyarbakır

Yerele seçime sayılı günler kaldı. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu ve kayyımın atandığı belediyeler arasında bulunan Sur’da HDP’nin Eş Belediye Başkanı Adayı Filiz Buluttekin, Sur’un çok kültürlü yapısına dikkat çekerek, “O mozaiği bölmek istediler” dedi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’le birlikte Demokratik Bölgeler Partisi’nin 105 belediyesinin 102’sine kayyım atandı. Kayyım atanan belediyeler arasında Diyarbakır’ın Sur ilçesi de yer alıyor. Sokağa çıkma yasakları döneminden sonra 6 mahallesi tamamen yıkılan Sur ilçesi HDP Sur Belediyesi Eş Başkan Adayı Filiz Buluttekin, gazetemize konuştu.

26 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Sokağa çıkma yasağının ardından yıkılan 6 mahalledeki seçmenin bu seçimde oylarını kullanabileceğini anlatan Buluttekin, sonraki seçimlerde oy kullanmayacaklarını belirterek, “Mahallerde bulunan 26 bin nüfus orada olmayacak. Orada yıkılan evlerine yerine yapılan konutlar da oradan gönderilen ailelere verilmediği için de onları oraya geriye dönmesi de çok mümkün görünmüyor” diye konuştu. 26 bin kişinin Suriçi’ne yakın olan Şehitlik Mahallesi ile yine Suriçi’nde kalan ve yıkılmayan mahallere göç ettiğini belirten Buluttekin, “Suriçi’nde yaşayan aileler başka yerde kendini var edemiyor” dedi. Suriçi’ndeki yıkımın planlı olduğunu anlatan Buluttekin, çatışmaların bahane edildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bir proje kapsamında Suriçi’nde yaşayanların fiziksel, birlikte yaşam ruhu ile yaşayan, yani mahalle, komşuluk ilişkileri yaşayan dokuyu parçalamaktı. Bu kesimi parçalamak, bölmek ve Suriçi’nde göndermekti.”

Suriçi’nde yaşayanların 1993’te köy yakmalarıyla birlikte evleri yıkılanların ve devletin baskısından kaçıp gelenlerin yerleştiği bir bölge olduğuna vurgu yapan Buluttekin şunları ifade etti: “OHAL’i de gerekçe göstererek, konunun uzmanı meslek örgütlerinin ve uzmanların görüşlerine başvurulmadan orayı bir rant alanına dönüştürdüler. Kendi kafalarında orayı bir turizm alanı olarak gösterip, Sur’u insansızlaştırmak istiyorlar. Sur’da sadece Kürtlerin değil, Ermenisi, Keldanisi, Süryanisi, Domları herkesin birlikte güzel yaşadığı bir yerdi. O mozaiği bölmek istediler.”

Fotoğraf: Evrensel

BETON BLOKLAR KALKACAK

Kayyımla yönetilen belediye geri aldıklarında belediyelerin önündeki beton blokları kaldıracaklarını anlatan Filiz Buluttekin şunları söyledi: “Sur’u eski modeline göre, halkın onayı ve halkla birlikte yapmak istiyoruz. Biz zaten kentimizi halkımızla birlikte yönetmek istiyoruz. Atacağımız her adımı, halkın ihtiyaçları ve halkın talepleri doğrultusunda birlikte, tartışarak, planlayarak yapmayı hedefliyoruz.” Kayyımın irade gasbıyla birlikte bir talan zihniyetiyle birlikte devam ettiğini belirten Buluttekin, “Görünürde bir betonlaşmanın dışında yaptığı bir çalışması yok. Biz kayyım döneminde kapatılan kurumları ve yerler için halkla birlikte sayılarını daha da fazlaştırarak açacağız” dedi.

"KAYYIM AKP-MHP REJİMİNİN ZİHNİYETİ"

Kayyımın atanmasıyla birlikte kadın kurumlarının kapatıldığını hatırlatan Filiz Buluttekin şöyle konuştu: “Kayyımlar aslında AKP-MHP rejiminin zihniyetiydi. Tek adam rejiminin bir oluşumu ya da bir ayağı diyebilirim. Çünkü, gerçekten sistem kadınlardan çok korkuyor. Kadını toplumdan uzaklaştırıp, siyasetten uzaklaştırıp, eve hapsettiren, erkeğe köleleştiren, biat ettiren bir zihniyetle, dolayısıyla da şu anda kayyım tarafından kapatılan kadın merkezlerin dönüştürüldüğü yere baktığımızda, bir din olgusunu kullanarak yaptı. Bu da geçmişten beri planlamış, ince işlenmiş ve bir tarafından kadınlara bir taraftan gençliğe, çocuğa yönelerek yapılıyor. Suriçi’nde fuhuşun, uyuşturucunun yaygınlaşmasını önünü açılarak, insanları pasifize edip, asilime etmek istiyorlar. İnsanlar resmen uyuşturuluyor. Bizde buna karşı, orada yaşayan halkın gücüyle, desteğiyle birlikte karşı duracağız. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü anlayışımızla bunu yapmak istiyoruz.”

İLK KAYYIM 2007’DE

28 Mart 2004 seçimlerinde seçilen DTP yönetimindeki Sur belediyesi önemli çalışmalara imza attı. İlk defa Sur Belediyesi çok dilli çalışmalara imza atarak, 7 dilde halka hizmet verdi. “Çok dili belediye” projesinden dolayı Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, 2007 yılında görevden alınarak tutuklandı. Demirbaş’ın yerine dönemin Diyarbakır Valisi Efkan Ala’nın yardımcısı Ahmet Aydın kayyım olarak atandı. 2009 yerel seçimlerine 2 ay kala bu kez kayyım yetkisi Sur Kaymakamı Erdoğan Aydın’a devredildi. 29 Mart 2009’daki yerel seçimlerde Abdullah Demirbaş oyların yüzde 65’ni alarak tekrar belediye başkanı oldu.