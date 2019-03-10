Ovacık’ta 8 Mart: Kadınların ihtiyaçlarını esas alan bir yerel yönetim

Dersim’de Ovacıklı kadınlar, Devrimci Güç Birliği’nin düzenlediği 8 Mart etkinliğinde bir araya geldi.

Kadınların mücadele tarihinden ve güncel taleplerinden kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından, Devrimci Güç Birliği Eş Başkan Adayı Serpil Argın etkinliğe katılan kadınlara seslendi.

Serpil Argın “Bugün öncelikle 8 Mart haftası boyunca ülkenin dört bir yanında krize, şiddete, eşitsizliğe karşı barış ve demokrasi talepleriyle sokakları dolduran, mücadele eden kadınlara selam olsun diyorum. Ve bir selam da 122 gündür ülkeye barış gelsin demokrasi gelsin diye bedenini açlığa yatıran Leyla Güven'e olsun. Çünkü biz kadınlar barışın en yılmaz savunucularıyız.” dedi.

“OVACIK'A DAİR KARARLARDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ”

Yerel seçimlerde kadın katılımına değinen Argın “Bu yerel seçim sürecinde şöyle bir tablo var. Bütün siyasi partilerin toplam kadın aday sayısı 385. Bu tablo bizler için tabi ki yeni değil. Bize yıllardır, yerelde kadın talepleri olduğunda diyorlar ki bütçe yok. Evimizden çıktığımız andan itibaren bütün sokakların erkeklerin istediği gibi dizayn edildiğini görüyoruz. Kaldırımlarda bile rahatlıkla yürüyemiyoruz. Bize diyorlar ki kadınsın yemek yap, çocuk bak, temizlik yap, evde kapalı kal. Biz de bunlara karşı hayır, biz toplumsal yaşamın bir parçası olacağız ve yaşadığımız yere dair alınan kararlarda söz sahibi olacağız diyoruz” dedi.

Argın, “Bu kentte biz de yaşıyoruz. Kadınların taleplerini ve ihtiyaçlarını esas alan bir yerel yönetim anlayışımız olacak. Halk meclisleri ile Ovacık’a dair kararları biz vereceğiz. Bizi eve kapatan çocuk ve yaşlı bakımının yükünü kadınların sırtından atmak için kreşler ve yaşlı bakim evleri açacağız. Bunlar belediyeler için külfetli işler değil.” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Eda Gün'ün müzik dinletisi ile sona erdi. (Dersim/EVRENSEL)