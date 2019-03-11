11 Mart 2019 04:08

2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor

‘2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali’, 20-23 Mart tarihleri arasında Kadıköy’deki Istanbulimpro Sahne’de gerçekleşecek.

2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Cansu PİŞKİN
    İstanbul

    İlki 2014 yılında yapılan Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali, yıllar sonra ikinci kez düzenlenecek. Istanbulimpro ve Muzip Masal Cini ortaklığıyla düzenlenen ‘2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali’, 20-23 Mart tarihleri arasında Kadıköy’deki Istanbulimpro Sahne’de gerçekleşecek. Türkiye ve Avrupa’dan 20’den fazla masalcının konuk edileceği festival boyunca 20 anlatı, 6 panel ve 2 atölye yapılması planlanıyor.

    Sözün büyüsüyle hayal aleminin uçsuz bucaksız evreninin kapılarını hikaye deneyimiyle aralayacak olan festivalin katılımcıları arasında Ünlü Yönetmen Ezel Akay da bulunuyor. Istanbulimpro’dan Koray Tarhan ve Muzip Masal Cini’nden Ersin Şen ile festivale ilişkin konuştuk. Tarhan, beş yıl sonra ikincisi düzenlenen festivale ara vermelerinin sebebini, Türkiye’deki siyasi ve ‘güvensiz durumlar’ olarak açıkladı.

    "EKRANDAN SIKILAN HİKAYE DİNLEMEYE GELSİN"

    Fotoğraf: Evrensel

    Festivallerin amacının aynı işi farklı şekillerde yapan insanları bir araya getirmek ve temas ettirmek olduğunu söyleyen Tarhan, “Dört günlük festival boyunca her gece farklı farklı hikaye anlatıcıları görecek seyirci. Daha sonra bu anlatıları, bilgi ve deneyimleri bir kitapçıkla referans kaynağı haline getirmek gibi bir amacımız var” dedi. Tarhan, hikaye anlatıcılığının yeniden popüler olmasının sebebini ise şöyle açıkladı: “Şu anda aslında ikinci sözlü kültür denen bir evreyi yaşıyoruz. Matbaadan önce birinci sözlü kültüre sahiptik. Herkes ya el yazması kitaplardan ya da o kitapları ezberleyen, öğrenen, hikayeyi yeniden yaratan hikaye ustaları aracılığıyla iletişim kuruyordu. Sözle ilerliyordu iletişim. Matbaadan sonra bir yazılı kültür gelişti. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle de özellikle 2000’lerden sonra ikinci sözlü kültür evresi başladı. Şimdi sosyal medyayı, akıllı telefonları açtığınızda data size geliyor. Belki de sadece dataya maruz kalmaktan öte o datayı bir duyguyla birleştirip duygu halinde pekiştirme interaksiyonunu yarattığı için hikaye anlatıcılığı bu kadar yükseldi.” “Türkiye ve Avrupa’dan 20 hikaye anlatıcısının katılacağı festivalde, farklı dil ve kültürlerdeki duygunun nasıl söze dönüştüğünü, sözün nasıl havalandığını, o bedenden onun nasıl çıktığını görmek çok değerli” diyen Tarhan, ekrandan sıkılanları hikaye dinlemeye davet etti.

    "DİNLEMEK İSTEYEN HERKESE AÇIK"

    Muzip Masal Cini’nden Ersin Şen, 21 Mart’ın dünyada ‘Hikaye Anlatıcılığı Günü’ olarak kutlandığını ve bu sebeple de festivali mart ayında yaptıklarını anlattı. İstanbul’da böyle bir festivalin olmadığına dikkat çeken Şen, “Hikaye anlatıcılığı Türkiye’de masal anlatıcılığı ekseninde bir popülerlik göstermeye başladığından beri insanlar İstanbul’da böyle bir etkinlik bekliyordu. Gelişen internetin yayılmasıyla birlikte hikaye anlatıcılığının önü daha da açıldı. Türkiye’de hikaye anlatıcılığıyla ilgili eğitim veren bir sürü kurum oluşmaya başladı. Böyle bir şey varken festival yapılabilecek en güzel zaman diye düşündük” dedi. Kendisinin de bir hikaye anlatıcısı olduğunu söyleyen Şen, festival sayesinde eski masalların derlenmesinden, sembollerine, mitolojik hikayelerden, hikaye anlatmada farklı biçimlerin oluşturulmasına kadar farklı disiplinlerde teorik bilginin de konuşulacağı bir alan oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Festivalde Türkçe, Kürtçe, İngilizce masalların yer alacağını ifade eden Şen şöyle konuştu: “Bir hikaye anlatıcısı hikayeyi anlatmaya başladığında aslında bir nevi hikayeye misafir olmaya başlıyoruz. Acaba bilmediğimiz dilde bir hikayeye ne kadar misafir olabiliyoruz? Festivalin uluslararası olması belki de bu yüzden çok daha güzel.” Şen, festival kapsamında çocuklar için de bir atölye düzenleyeceklerini anlattı: “Yaşları 6-12 arasındaki çocukların kendi masallarını yaratma süreçlerini ortaya çıkarmak için bir atölye planlıyoruz.” Şen, herkes için hikayeler ve masalların yer aldığı festivalin dinlemek isteyen herkese açık olduğunu söyledi.

    FESTİVAL KATILIMCILARI

    Hikaye Anlatıcılığı Festivali afişi

    Anastasıs Sarakatsanos, Aslı Hazar, Aşık Erzade Kapan, Arbil Çelen Yuca, Burcu Cürgül, Busenur Doğan, Chrıstına Mercken, Demokan Atasoy, Deniz Soruklu Evren, Eda Bayraktar, Efe Elmas, Ersin Şen, Ezel Akay, Fırat Bingöl, Galip Dursun, Gizem Başbuğa, Gülçin Uslu, Handan Saatçioğlu Gürses, Işın Beril Tetik, Koray Tarhan, Marıjn Vıssers, Salih Mehmet İnan, Nazlı Çevik Azazi, Özcan Yüksek, Roza Erdem, Seçkin Sarpkaya, Sıla Topçam, Tarkan Korkmaz, Tolga Erdoğan.

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