Balıkesir’de esnaf değişim istiyor

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Balıkesir'de köylerden, pazar yerlerine, parklardan, sahil noktalarına kadar hemen her yerde seçim araçları, broşür dağıtımları yapılıyor. Seçim yaklaştıkça bu manzaranın daha da arttığını belirten yurttaşların adayların söylemlerine, broşürlerine ilgisi ise gözden kaçmıyor. Balıkesir'in tatil beldesi olan ilçesi Erdek'te de bu manzara sürüyor. Havaların ısınmasıyla sahil kenarı ve çay bahçeleri dolmaya başladı. Sahil boyunca aday broşürleri dağıtılıyor, stantlar açılıyor. Seçim ziyaretleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Şuayyip Çetin de bugün Erdek'teydi.

Yurttaşların masalarına konuk olan, kendisini tanıtan Çetin'e ilgi yoğun oldu. Kimi partilerin adaylarının dahi sokağa çıkmadan seçim araçlarıyla tur atmasından, broşürlerinin sokağa saçılmasından şikayet eden yurttaşlar da var. Çetin'in bir aday olarak kendilerinin yanına gelmesinden mutluluk duyduklarını, samimiyetin de dolayı kutlayanlar da… Çetin ilçede çeşitli noktalarda ziyaretlerini sürdürürken, Erdek'te Yalı Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde yurttaşlara seslendi. Tek tek tezgahları dolaşan Çetin'e esnaf sorunlarını anlattı. İlçede sadece iki pazar yeri olduğunu belirten esnaf işlerinin düştüğünü, daha önce bir pazar yerinde satamadığı ürünleri diğer pazar yerinde satabildiklerini ancak uzun süredir ürünlerinin ellerinde kaldıklarını anlatıyor. Bir kadın esnaf, “Artık yem alamıyoruz. Satış yapamıyoruz. Nasıl yapacağız. Daha önce oy verdiklerimiz, seçim zamanında bile bizi görmezden geliyor. Kime derdimizi anlatacağız. Artık bir çözüm bulun. Bu zamlarla anladık artık, oy verdiklerimizle olmuyor ve artık değişim istiyoruz” diyor.

"KURTARICI BEKLEMEYİN, ARTIK BİRLİKTE ÇÖZELİM"

Fotoğraf: Evrensel

Bir başka esnaf, “kendi ürettiğimiz ürünlerimize masraf yaptığımız kadar kazanamıyoruz. Çorba kaynasın yeter diyorduk ama artık o da kaynayamayacak duruma geldi. Her geçen gün borç batağına giriyoruz. Gece gündüz çalışıp, bir şey kazanamıyorsak burada bir sorun var. Bunu yapanlara değil, bunu çözecek olanlara oy vereceğiz” diyor. Kime oy vereceksiniz sorusuna çaresiz, “Bilmiyorum, sizce ne yapalım, nasıl değiştireceğiz bize söyleyin" diyen yurttaşa Çetin, "Birlikte yönetmek demek, sorunlarımıza birlikte çözümler bulmak demektir. Kurtarıcı beklemeyelim, halkın sorunlarını ancak halk birlikte çözer” yanıtını veriyor.

Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü