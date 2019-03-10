Selim Sadak miting sonrası konuşmasından dolayı gözaltına alındı

HDP’nin Urfa'daki seçim çalışmalarına katılan DTK Divan Kurulu Üyesi Selim Sadak, Viranşehir mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Urfa'nın Suruç ilçesinde halkla buluştuktan sonra Viranşehir'e geçti. İlçede düzenlenen mitingde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi Selim Sadak da bir konuşma yaptı. Miting sonrası HDP'liler Siverek'e doğru yola çıkarken, Sadak yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.



Sadak, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (MA)