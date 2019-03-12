Selim Sadak miting konuşması nedeniyle tutuklandı
HDP'nin Viranşehir mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan DTK Divan Kurulu Üyesi Selim Sadak tutuklandı.
Fotoğraf: MA
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu üyesi Selim Sadak, "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
Önceki gün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Urfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlediği mitingde yaptığı konuşma gerekçesiyle gözaltına alınan DTK Divan Kurulu üyesi Selim Sadak, gece geç saatlerde çıkarıldığı Urfa Adliyesi'nde tutuklandı.
Savcılıktaki ifadenin ardından Sadak, "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
1-HDP Viranşehir Mitinginde yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve gece geç saatlere kadar devam eden mahkeme sonrası tutuklanmama karar verildi.Hilvan cezaevine götürülüyorum. pic.twitter.com/HahYigJglz— Selim SADAK (@SelimSadak) 11 Mart 2019
Hakime aynı gerekçe ile ifade veren Sadak, tutuklanarak Urfa T Tipi Kampüs Cezaevi'ne gönderildi. (Urfa/MA)