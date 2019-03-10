10 Mart 2019 17:00

Cezayir ve Cenevre'de eylem: Cezayir yozlaşmış rejimden bıktı!

Cezayir'de Buteflika’nın adaylığına karşı halk protestoları sürüyor. Buteflika, tedavi için bulunduğu İsviçre’nin Cenevre'de de protesto edildi.

Cezayir ve Cenevre'de eylem: Cezayir yozlaşmış rejimden bıktı!

Fotoğraf: Bayram Altuğ/AA

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    Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 5. dönem adaylığına karşı halk protestoları sürüyor. 2013 yılında felç geçiren 82 yaşındaki Buteflika, iki haftadır tedavi için bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentinde de protesto edildi.

    Buteflika’nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan yüzlerce kişi, Cenevre Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in Ofisi’nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasının önünde toplandı.

    Halen Cenevre Üniversite Hastanesinde (HUG) tedavi gören ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Buteflika aleyhine düzenlenen gösteride, “Bizim Cumhurbaşkanımız yok, sadece resmi var”, “Cezayir, Fransa tarafından desteklenen yozlaşmış rejimden bıktı” yazılı dövizler taşındı.

    AA’ya göre, İsviçre’de yaşayan Cezayirli protestocular Buteflika’ya tepki göstererek, “Rejim, Cezayir gençliğinin umudunu öldürdü”, “Sen, Cezayir halkının kaynaklarını ve umudunu çaldın”, “Kendinden utan”, “Yeter artık, bu maskaralık gerekenden fazla sürdü”, “Fransa, Cezayir’in içişlerine karışmaktan vazgeç artık” sloganları attı.

    KOLTUĞU BIRAKMAK İSTEMİYOR

    Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

    Cezayir’de 1999’da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika’nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

    Ülkede 18 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart’ta sona ererken, Buteflika’nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

    İsviçre’de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika’nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

    Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart’tan önce açıklaması bekleniyor.

    SEÇİM ERTELENMİYOR

    Bu arada Cezayir İçişleri Bakanlığı, muhalefetin ertelenmesi için çağrıda bulunduğu seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılacağını duyurdu. Cezayir’de muhalif güçler, dün, 18 Nisan’da yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi ve geçiş süreci çağrısında bulundu. Muhalif siyasi partiler ve isimlerin yaptığı ortak yazılı açıklamada, “Mevcut şartlarda seçimlerin yapılması, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor” ifadesine yer verildi.

    ÜNİVERSİTELERİ ERKEN TATİL ETTİLER

    Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ise, üniversitelerde daha önce 21 Mart-5 Nisan olarak belirlenen bahar tatilinin 10 Mart- 4 Nisan’a çekilmesine, yaz tatilinin de 4 Temmuz yerine 11 Temmuz’a ertelenmesine karar verdi.

    Bahar tatilinin sadece öğrencileri kapsadığı, idari personelin görevine devam edeceği öğrenildi. Erken tatil kararı üniversite öğrencilerinin eylemlere katılımını azaltmak olarak yorumlanıyor. Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Ahmed Azimi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, bütünleme sınavları yapılacak olmasına rağmen Bakanlığın protestolardan endişe ettiği için 2 haftalık bahar tatilini öne aldığını belirtti.

    Gazeteci Necib Belhimer ise “Bakanlık, üniversitelerin boşalması ve gösterilerin ateşinin sönmesi için tatili 2 hafta öne aldı.

    Yönetimdeki grup şaşkın ve ne yapacağını bilmiyor” değerlendirmesinde bulundu. (DIŞ HABERLER)

    TUNUS’TAN CEZAYİR’E KADIN DAYANIŞMASI

    TUNUS’un başkentinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 5. dönem adaylığına karşı protesto gösterisi düzenlendi. Demokratik Kadınlar Derneği ile Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunca organize edilen gösteriye katılanlar, “Tunuslu kadınlar ve Cezayirli kadınlar özgürlüğün yanında”, “Cezayir’de demokrasi zamanı" yazılı dövizler taşıdı. Gösteriye katılan Tunuslu sosyoloji araştırmacısı Fethiye es-Saidi, “Tunus ve Cezayir halkı demokrasiyi korumu konusunda ortak mücadele verdi. Bu yüzden onlara desteğimizi ifade etmek istedik” dedi. Tunus’ta yaşayan Cezayirli Cemal el-Akadliye, “Cezayir’deki halkımızla ve ailemizle dayanışma içinde hareket ediyoruz. Cezayir’in bağımsızlığından bu yana insanlara zulmeden politikanın devamını kabul etmiyoruz” diye konuştu. Gösteride yer alan Cezayirli Leyla Makaşda da, “Halkı aşağılamak için yönetimin sömürülmesine karşıyız. Cezayir’in monarşi değil özgür ve demokratik olmasını istiyoruz” dedi. (AA)

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