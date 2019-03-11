Konak’taki PTT çalışanlarına seçmen kağıdı yükü

Metehan UD

İzmir

İlçe Seçim Kurulu, İzmir Konak’ta çalışan PTT dağıtımcılarından seçmen kağıtlarını dağıtmasını istiyor. Her bir PTT çalışanına 3 bine yakın seçmen kağıdı düşüyor. Oluşacak herhangi bir durumda sorumlu tutulmaktan kaygı duyan PTT emekçileri, angarya bir işin sorumluluğunu almak istemiyor. Ayrıca fazla mesai ücreti talep ediyor.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimleri İzmir’in Konak ilçesinde görevli PTT çalışanları için iş yükü oluşturacak. İlçede mahalle muhtarlıkları için aday olan bazı kişilerin başvurusu üzerine Konak İlçe Seçim Kurulu seçmen kağıtlarının dağıtımı ile ilgili yeni bir karar aldı. Daha önceden seçmen kağıtları mevcut muhtarlar tarafından dağıtılırken bu seçim döneminde seçmen kağıtları PTT üzerinden oy verecek kişilere ulaştırılacak. Konak ilçesinde 275 binin üzerinde seçmen bulunuyor ve PTT'nin Konak Müdürlüğünde ise kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere 100 civarında görevli var. Her bir dağıtımcıya 2 bin 500’den fazla seçmen kağıdı düşüyor.

MESAİ DIŞINA SARKARSA

Çalışanlara konuyla ilgili bilgi verildi ancak henüz ortada görevlendirme yazısı da yok. 24 Mart’a kadar dağıtımın bitirilmesi isteniyor. Ne şekilde dağıtalacağının da bilgisi verilmemiş. Karşılığında imza alınıp alınmayacağı ise belirsiz. Seçmen kağıtlarının dağıtımı ise PTT çalışanları için angarya oluşturacak. Dağıtımın mesai saatlerinin dışına taşması durumunda karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyecek.

‘BİTİRİN, GERİ GETİRMEYİN’

Müdürler tarafından “İster mesai sonrası ister hafta sonu dağıtın. Bitirin, geri getirmeyin” dendi. Dağıtım esnasında evde kimsenin olmaması durumunda ya bina görevlisine teslim edilmesi ya da bir daha götürmesi isteniyor.