YSK, Diyarbakır'da binlerce seçmenin sandığını taşıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi 5 Mart tarihli ve 2019/1366 sayılı karar ile Diyarbakır’ın 7 ilçesinde sandıkların birleştirilmesi ve taşınmasına dönük karar alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; söz konusu karar, Diyarbakır Valiliği tarafından 22 Şubat’ta yapılan “Diyarbakır ili Jandarma sorumluluk sahasında kurulan sandıkların etkin güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi, ulaşımın güçlüğü ve seçmen sayısı gibi kriterlerin göz önüne alınması suretiyle, en yakın sandık bölgesine taşıma/birleştirilmesinin istenilmesi” şeklindeki başvurusu üzerine alındı.

YSK’nin aldığı kararda Kulp ilçesinde 7 bin 578 seçmenin bağlı olduğu 35 sandık, Dicle’de bin 48 seçmenin bağlı olduğu 7 sandık, Hani’de 231 seçmenin bağlı olduğu 1 sandık, Hazro’da bin 953 seçmenin bağlı olduğu 10 sandık, Lice’de bin 145 seçmenin bağlı olduğu 5 sandık, Silvan’da bin 308 seçmenin bağlı olduğu 7 sandık, Bismil’de 224 seçmenin bağlı olduğu 5 sandığın taşınmasına; Lice ilçesinde 2 bin 398 seçmenin bağlı olduğu 14 sandığın da birleştirilmesine karar verildi.

24 Haziran seçimlerinde de 144 bin seçmenin oyları taşınmıştı. (HABER MERKEZİ)