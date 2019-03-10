EMEP: Flormar işçileri örnek bir mücadeleye imza attı

Sendika hakkı için direnen Flormar işçilerinin, direnişlerini bitirmesinin ardından açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, “İşçi sınıfı, Flormar işçilerinin verdiği mücadeleden de öğrenerek ve dersler çıkararak, patronların ve hükümetin kol kola yönettiği bu ülkeyi; işçilerin, kadınların, gençlerin yönettiği bir ülkeye doğru taşıyacaktır. Partimiz de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir” dedi.

Petrol-İş’te sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçileri, direnişlerini 297 gün sürdürdü. Yapılan anlaşmayı ders ve deneyimlerle dolu olarak nitelendiren Erkan, “Onuru, geleceği, emeği için mücadele eden Flormar işçileri, direnişlerinin 297. gününde anlaşma sağladı. Türkiye işçi sınıfı mücadelesinde artık önemli bir yere sahip olan Flormar direnişi, baştan sona ders ve deneyimlerle dolu. Ülkemizin dört bir tarafında işçilerin, kadınların, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Flormar direnişi, sadece Flormar patronuna karşı değil hükümetten, kolluk kuvvetlerine uzanan mücadeleyi kapsamaktadır. Anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkını kullandığı için işinden çıkarılan Flormar işçileri, yazın sıcağına kışın soğuğuna rağmen uzun soluklu bir mücadele vermiştir. Yeri gelmiş çadır kurmaları yasaklanmış, yeri gelmiş ses araçları engellenmiştir. Son olarak da işçilerin caddenin güneşli tarafında oturmasına yasak getirilmiş, güneş dahi ellerinden alınmak istenmiştir!” dedi.

"PATRONLAR VE HÜKÜMET ÜLKEYİ BİRLİKTE YÖNETİYOR"

Flormar işçilerinin verdiği mücadele nezdinde tüm işçilerin, patronların ve hükümetin bu ülkeyi birlikte yönettiğini gördüğünü ifade eden Erkan, şöyle devam etti:

“İşçi ve emekçilerin hiçbir hakka sahip olmadığı bir ülke hayaliyle yaşayan patronlar ve hükümete ise en okkalı cevap, Flormar işçisinin 297 günlük direnişinin içerisinde yer almaktadır. Olağanüstü hal ilanı dönemi de olmak üzere grev, toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklarının, işten atma ve görevden almaların, yaygın gözaltı ve tutuklamaların yoğunlaştığı bir dönemde Flormar işçileri, tüm işçi ve emekçiler için moral veren bir mücadelenin altına imza atmıştır. İşçilerin iradesiyle başlayan ve işçilerin iradesiyle biten Flormar direnişi sonucunda işçilere, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra 16 aylık ücret tutarında kötü niyet tazminatı ödenecek. Ayrıca İş Kanununun 25/2 maddesine göre işten atılan işçiler başta olmak üzere çıkarılma maddeleri 18. madde olarak değiştirilerek, alamadıkları işsizlik ödeneğini de alabilecekler. Ve sendikanın işyerine yönelik yetki alma mücadelesi de devam edecek.”

"İŞÇİLER DOST VE DÜŞMANI GÖRDÜ"

Açıklamada, “Partimiz, direnişin başlangıcından itibaren üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmıştır. Başta Gebze’de kurulu bulunan fabrikalar olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında Flormar işçilerinin mücadelesiyle tüm işçi ve emekçilerin mücadelesini birleştirme gayretinde bulunmuştur. Tüm emek, demokrasi güçlerinin gösterdiği dayanışma gayreti direniş için son derece önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen dayanışmalar ile birleşen Flormar işçisinin iradesi, 297 günü tamamlamıştır. Deyim yerindeyse bu süreç içerisinde işçiler dost ve düşman herkesi ayırt etme imkanına da sahip olmuştur. İşçi sınıfı, Flormar işçilerinin verdiği mücadeleden de öğrenerek ve dersler çıkararak, patronların ve hükümetin kol kola yönettiği bu ülkeyi; işçilerin, kadınların, gençlerin yönettiği bir ülkeye doğru taşıyacaktır. Partimiz de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir” dendi. (Kocaeli/EVRENSEL)