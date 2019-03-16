İstanbul Newroz’u Bakırköy’de kutlanacak
HDP, Diyarbakır, Van ve İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz Bayramı’nı kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek.
Fotoğraf: Evrensel
HDP’nin Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılacağı Newroz ve miting programları netleşti. Parti Diyarbakır, Van, İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz Bayramı’nı kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Newroz ve miting programları netleşti. HDP, 21 Mart’ta Aydın, Bodrum, Çanakkale, Şırnak, Diyarbakır, Van, Cizre, Nusaybin, Midyat, Batman, Tatvan, Karakoçan, Suruç, Yüksekova, Antep, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Manisa, Cihanbeyli, Bursa, Hatay, Ağrı, Silopi’de; İstanbul ve Datça’da ise 24 Mart’ta Newroz Bayramı’nı kutlayacak. Diyarbakır ve İstanbul’daki Newroz’a Buldan, Van’dakine ise Temelli katılacak.
İSTANBUL NEWROZ'U BAKIRKÖY'DE KUTLANACAK
İstanbul’da Newroz Tertip Koordinasyonun Bakırköy İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuru kabul edildi. Böylece Newroz İstanbul’da 24 Mart Pazar günü saat 12.00’de Bakırköy pazar alanında kutlanacak. “Mutlaka kazanacağız tecridi kıracağız. Newroz Pîroz be” şiarıyla gerçekleşecek olan Newroz, 24 Mart Pazar günü saat 12.00’de Bakırköy Pazar alanında kutlanacak.
HDP, final mitinglerini Bingöl, Van, Muş, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Iğdır, Şırnak ve Karakoçan’da yapacak.
Final mitinglerinin yerleri ve tarihleri şöyle:
25 Mart Pazartesi - Bingöl -Pervin buldan
27 Mart Çarşamba - Van - Berdan Öztürk
27 Mart Çarşamba - Muş - Pervin buldan
28 Mart Perşembe - Ağrı - Pervn Buldan
29 Mart Cuma - Hakkari -
29 Mart Cuma - Diyarbakır - Sezai Temelli
29 Mart Cuma - Iğdır - Pervin Buldan-Berdan Öztürk
30 Mart Cumartesi - Şırnak - Sezai Temelli
30 Mart Cumartesi - Karakoçan - Kemal Bülbül (MA)