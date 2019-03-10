10 Mart 2019 15:14

HDP’nin Newroz ve miting programı netleşti

HDP, Diyarbakır, Van ve İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz Bayramı’nı kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek. 

HDP’nin Newroz ve miting programı netleşti

Fotoğraf: Evrensel

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    HDP’nin Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılacağı Newroz ve miting programları netleşti. Parti Diyarbakır, Van, İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz Bayramı’nı kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek. 

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin 1 Mart’ta itibaren iki koldan başlattığı halk buluşmaları ve büro açılışları programı devam ediyor. 
     
    Programlar çerçevesinde Eş Genel Başkanlara; Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, Azadi Hareketi Sözcüsü Ayetullah Aşiti de eşlik ediyor.
     
    Partinin, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Newroz ve miting programları da netleşti. HDP, 21 Mart’ta Aydın, Bodrum, Çanakkale, Şırnak, Diyarbakır, Van, Cizre, Nusaybin, Midyat, Batman, Tatvan, Karakoçan, Suruç, Yüksekova, Antep, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Manisa, Cihanbeyli, Bursa, Hatay, Ağrı, Silopi’de; İstanbul ve Datça’da ise 24 Mart’ta  Newroz Bayramı’nı kutlayacak. Diyarbakır ve İstanbul’daki Newroz’a Buldan, Van’dakine ise Temelli katılacak. 
     
    Parti, final mitinglerini de Bingöl, Van, Muş, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Iğdır, Şırnak ve Karakoçan’da yapacak. 
     
    Final mitinglerinin yerleri ve tarihleri şöyle: 
     
    25 Mart Pazartesi - Bingöl -Pervin buldan
    27 Mart Çarşamba - Van - Berdan Öztürk
    27 Mart Çarşamba - Muş - Pervin buldan 
    28 Mart Perşembe - Ağrı - Pervn Buldan  
    29 Mart Cuma -   Hakkari - 
    29 Mart Cuma - Diyarbakır - Sezai Temelli 
    29 Mart  Cuma - Iğdır - Pervin Buldan-Berdan Öztürk 
    30 Mart Cumartesi - Şırnak - Sezai Temelli 
    30 Mart Cumartesi - Karakoçan - Kemal Bülbül (MA)

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