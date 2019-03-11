Muhalefet, TRT ekranlarında iktidarın yarısı kadar bile yer bulamadı

Birkan BULUT

Ankara

Seçim dönemleri başta olmak üzere sıkça kamu yayıncılığını ihlal etmesi nedeniyle tepki toplayan TRT, bu seçimde de aynı tutumunu sürdürdü. TRT Haber kanalı Şubat ayında Cumhur İttifakı hakkında sadece lehine 53 saat 30 dakika 38 saniye, Millet İttifakı'na ise 6 saat 42 dakika 57 saniyesi lehte,7 saat 8 dakika 8 saniyesi alehte olmak üzere sadece 13 saat 51 dakika 5 saniye yer verdi. HDP ise iktidarın hedef göstermelerinin dışında bu seçimlerde de TRT Haber ekranında yer bulamadı.

TRT Haber Kanalı'nın Şubat ayı verilerine göre AKP ile muhalefet partilerine ayrılan süreler arasında adeta uçurum bulunuyor. Haberler, canlı yayınlar, haber programları ve miting görüntüleri toplamında AKP'ye 49 saat 58 dakika 12 saniye ayıran TRT Haber, MHP'ye 3 saat 32 dakika 26 saniye, CHP'ye 11 saat 43 dakika 40 saniye, İyi Parti'ye 2 saat 7 dakika 25 saniye yer verdi.

TRT'nin iktidar yanlısı yayınları için meclis araştırması istendi.

CHP VE İYİ PARTİ ALEYHTE HABERLERLE GÖRÜLDÜ

Fakat haber içerikleri incelendiğinde muhalefete ayrılan sürenin de çoğunlukla aleyhte haberler olduğu ortaya çıktı! CHP genellikle adaylık tartışmaları, istifalar, DSP'ye geçişler, İyi Parti de Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması gibi gündemlerle TRT Haber'e konu oldu. TRT' Haber'de bir ay boyunca İYİ Partinin lehine 55 dakika 32 saniye lehte, 1 saat 11 dakika 53 saniye alehte, haberlere yer verilirken, CHP'nin 5 saat 47 dakika 25 saniye lehine fakat 5 saat dakika 15 saniye alehine haberler yayınlandı.

İKTİDARIN KÜRSÜSÜ OLDU

Toplamda, AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na 53 saat 30 dakika 38 saniye, CHP ve İyi Parti'nin Millet İttifakı'na ise 6 saat 42 dakika 57 saniye lehte, 7 saat 8 dakika 8 saniye alehte olmak üzere sadece 13 saat 51 dakika 5 saniye yer verildi. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AKP ve MHP hakkında ise tek bir alehte söz söylenmedi.

HDP'YE AMBARGO SÜRÜYOR

Uzun bir süredir HDP'yİ ekranlara çıkarmayan TRT, sadece zorunlu seçim yayınlarıyla HDP temsilcilerine ekranlara çıkarıyordu. Hatta 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın çekimleri de tutuklu bulunduğu cezaevinde yapılmıştı. Şubat ayı verilerine bakıldığında TRT'nin HDP'ye yönelik ambargosunun sürdüğü görüldü. HDP yalnızca alehte haberlerle yaklaşık 7 dakika TRT ekranlarında görüldü.

AKP ÇIKARLARININ BEKÇİSİ HALİNE GELDİ

RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, Anayasaya göre özerk ve tarafsız olması gereken kamu yayıncısı TRT'nin hükümet, siyasi partiler ya da diğer güç ve çıkar gruplarına değil, halka hizmet için var olduğunu unuttuğunu söyledi. TRT'nin bu seçim döneminde yeni bir çığır açtığını belirten Demirdöğen, “Kimi özel yayıncıların misyonunu üstlenmiş, muhalefeti karalayan haberciliğe geçiş yapmıştır. Bir ittifakın haberlerine ezici bir üstünlükle yer veren TRT, az da olsa kendini ifade etme şansı bulan muhalefet partilerinin aleyhine yaptığı haberlerle bir siyasi partinin çıkarlarının bekçisi haline getirilmiştir” dedi.

RTÜK OLANLARA SEYİRCİ!

Bu tablo karşısında diğer muhalefet partilerinin halini anlatmaya gerek bile kalmadığını söyleyen Demirdöğen, ayrıca ifade ve haber alma özgürlüğünü sağlamakla görevli RTÜK'ün ise sorumluluktan kaçınan pasif bir izleyici konumuna düşürüldüğne dikkat çekti. RTÜK Başkanlığının tıpkı özel televizyonlar ve TRT gibi Anayasa ve yasaları ve hatta kendi yasasını çiğnemekte bir beis görmediğini dile getiren Demirdöğen, “Yasadaki yayınların ‘siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamayacağı’ ilkesini takipten bile vazgeçmiştir. Hakaret ve yalan haberlere geniş bir alan açmıştır. Demokrasiyi korumak hepimizin görevidir” diye konuştu.

TANRIKULU, MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidar yanlısı yayınları nedeniyle TRT hakkında meclis araştırması açılmasını istedi. Tanrıkulu, kamu yayıncılığı yapması gereken TRT'nin iktidardan taraf yayınlarıyla AKP’nin yayın organı haline dönüştüğüne dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu’nun koyduğu adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ilkelerinin önceki seçimlerde olduğu gibi ihlal edildiğini belirten Tanrıkulu, RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen'in açıkladığı, TRT'nin Şubat ayında AKP ve MHP'ye toplam 53 saat, CHP ve İYİ Parti'ye toplam 14 saat, HDP'ye ayrılan süreye dair herhangi bir bilgiye yer verilmediğine dikkat çekti.

TRT'nin başta genel müdürü olmak üzere yöneticilerinin TRT’yi açıkça Anayasa ve TRT’nin kendi kuruluş kanununu da hiçe sayarak AKP’nin yayın kuruluşu haline dönüştürdüğünü söyleyen Tanrıkulu, “Vatandaşlarımızın ödediği vergilerin ve katkı paylarının aktarıldığı TRT'nin Anayasa’nın 133. Maddesine ve ayrıca TRT Kanunu'nun 5. Maddesinde açıkça belirtilen hükümlere aykırı yayınlar yapmasındaki, tarafsız yayıncılık anlayışını terk etmesindeki ve AKP'nin adeta yayın kuruluşu haline gelmesindeki nedenler ile söz konusu nedenlerin oluşumuna yol açan ve göz yuman sorumluların belirlenerek ortaya çıkarılması amacıyla” Meclis Araştırması açılmasını istedi

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