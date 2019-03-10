EGEÇEP: Fukuşima’nın yıl dönümünde nükleer maceraya hayır diyoruz

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Fukuşima nükleer santrali felaketinin yıl dönümü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. EGEÇEP açıklamasında, "Fukuşima’da yaşanan felaketlerin olumsuz etkileri halâ sürerken, ülkemizin nükleer bir maceraya sürüklenmesine "hayır" diyoruz" denildi.

"DOĞAYLA OYUN OLMAZ!"

11 Mart 2011 tarihinde Japonya`da, öngörülenin çok üzerindeki büyüklükte gerçekleşen deprem ve onun yol açtığı tsunaminin, binlerce insanın ölümüne ve “Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali”nde tarihin en büyük iki nükleer kazasından birisinin oluşmasına neden olduğuna dikkat çeken EGEÇEP açıklamasında, "Bu felaket bize, doğayla oyun olmayacağını açıkça gösterdi. Fukuşima nükleer felaketinin üzerinden 8 yıl, Çernobil’in üzerinden ise 33 yıl geçti. Bu felaketlerin neden olduğu can ve mal kaybı ile radyoaktif kirliliğin boyutlarına ilişkin sağlıklı bir resmi açıklama yapılmazken kazanın boyutları ancak bağımsız araştırmacıların çabalarıyla ortaya çıkarılabildi. Esasen, nükleer kazaların büyük çoğunluğu, kamuoyundan gizlenmektedir. Radyoaktif kirlilik nedeniyle her iki bölge de halen yeniden yerleşime açılamamıştır" denildi.

"ÜLKEMİZDE FELAKETLERDEN DERS ALINMIYOR"

Açıklamasında Türkiye'deki nükleer santral projelerine de vurgu yapan EGEÇEP şu görüşlere yer verildi; "Ülkemizde ise -bu felaketlerden ders alınmamış olacak ki- Akkuyu‘da ve Sinop’ta, (en büyük iki felaketin yaşandığı) Rusya ve Japonya’ya nükleer santral kurdurulacaktır. En küçük kazaların etkileri, nesiller boyunca sürmekteyken, nükleer atıkların güvenli bir şekilde depolanması gibi henüz çözülemeyen temel sorunlar varken, nükleer santraller seçenek olarak bile tartışılmamalıdır.

GAZİEMİR, KÖPRÜBAŞI, KİSİR...

İzmir Gaziemir’de ortaya çıkan radyoaktif atıklar için bile çözüm bulamadığının altının çizildiği açıklamada, Manisa Köprübaşı ve Aydın Kisir köylerindeki uranyum madenlerinin, denetimsiz olarak çalıştırılıp güvenlik önlemleri alınmadan terk edildiği ortaya çıktığına işaret edildi. EGEÇEP açıklamasında; “Tüm dünyada, nükleer santrallerin kurulmasından vazgeçilirken ve hatta var olan santraller kapatılırken, ülkemizde iki santral birden kurulması inadını anlamak olanaksızdır. Çernobil`de ve Fukuşima’da yaşanan felaketlerin olumsuz etkileri halâ sürerken, ülkemizin nükleer bir maceraya sürüklenmesine ‘hayır’ diyoruz" denildi. (İzmir/EVRENSEL)