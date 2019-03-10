Tuğçe A.: İstismar sanığının dışarıda olması bizi tedirgin ediyor

Babası Erkan A.’nın 5 yıl cinsel istismarına maruz kalan Tuğçe A., yargı sürecinin 2 yıldır sürdüğünü ve Erkan A’nın şu an dışarıda olduğunu belirterek “Benim gibi bu olayları yaşayan kadınların sesi oldum” dedi.

Arvinden.com’da yer alan habere göre son olarak 4’üncü duruşmanın görüldüğünü söyleyen Tuğçe A., “Karşı taraf geçici hakimi mazeret göstererek, tanıklarının konuşmamasını isteyerek davaya katılmadı ve dava 21 Mart tarihine ertelendi. Mahkemede deliller toplandı, tanıklar dinlendi. Bu durumu anlattığım arkadaşlarımdan şahit olarak ifade vermelerini istediğim zaman, Erkan A. ve diğerleri arkadaşlarımın ailelerine ulaştılar ve arkadaşlarımı tehdit ettiler; araya mafyavari insanlar sokmaya çalıştılar. Hâkim psikolojim açışından beni heyet raporu almam için Erzurum Adli Tıp Merkezi’ne gönderdi. Heyet raporunda bu olayları yaşadığıma dair bir sonuç çıktı. Gelinen son celsede hâkim kardeşimi ve amcamı dinleyeceklerini ve ondan sonraki celsede de kararı açıklayacaklarını belirtti” dedi.

Erkan A’nın şu an dışarıda olduğunu ve sürekli karşılaştıklarını belirten Tuğçe A. “Acaba bize bir şey yapar mı ya da yapacak mı diye endişe ediyoruz. Bu yüzden karakoldan alınan bir koruma kararı var. Onun bu şekilde dışarıda rahatça dolanması ve bu eril zihniyetin çok daha kolay şekilde ortaya çıkmasının tek sebebi var o da devlet politikaları” dedi.

Bir sonraki duruşmanın 21 Mart’ta görüleceğini belirten Tuğçe A., “Mahkemeden Erkan A’ın cezasını çekeceği bir sonuç bekliyorum. Hapsedilmesini ve bana yaşattıklarını çekmesini istiyorum. Mahkemenin karşı tarafı haklı görmesi durumunda susmayacağım, asla ve asla başımı eğip de onların haksız yere haklı çıkmalarına boyun eğmeyeceğim” dedi. (HABER MERKEZİ)

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