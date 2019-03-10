Arnavutköy'de edebiyat eleştirisinin dünü ve bugünü konuşuldu

Gümüşlük Akademisi’nin Arnavutköy Şubesinde, aralarında Latife Tekin, Neşe Yaşın, Belma Fırat ve Lal Hitay’ın da bulunduğu yazarlar, gazeteciler ve okurlar, şair Cihat Duman’ın moderatörlüğünde, eleştirmen Ayşegül Tözeren’le Türkçe edebiyat eleştirisi üzerine bir buluşma gerçekleştirdi.

Buluşmada, Türkçe edebiyat eleştirisinin dünü ve bugünü konuşulurken günümüz Türkçe öykücülüğünden söz edildi. Tözeren, “Kirli gerçekçilik akımı öncülerinden Carver’ın edebiyat anlayışının Türkçeye klorlanarak aktarıldığını” söyledi. Tözeren, “Kirli gerçekçilikte aslında orta alt sınıf konu edilirken Türkçede orta üst sınıfın iç dökmelerini okuyoruz, yaşamın görünmezleri yoksullar edebiyatta da yok” dedi.

Soru cevap bölümünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne değinilirken “Bastırılmaya çalışılan queer dilin pankartlarda, sloganlarda 8 Mart’ta geri dönüşüne” dikkat çekildi.

Tözeren, “Eril dili yıkalım derken, şöyle yaz böyle yazma diye sansür kurmuyorum. Egemen erkeklik sinema ve edebiyatın afillilerinin eliyle yeniden yaratıldığında bu, sokakta da boğazımızı sıkıyor” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)