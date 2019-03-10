Kocaeli’de hasarlı binalar korkutuyor

Marmara depreminde hasar gören, güçlendirme çalışmasına rağmen eğimli duran binalar, tedirginliğe neden oluyor. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, Kocaeli’deki konutların yarısının depremden önce yapıldığını, binaların risk durumunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Son birkaç ay içinde bölgede paniğe yol açan depremler meydana geldiğini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

“Yalova'da, Çanakkale'de çok küçük çaplı depremler olmasına rağmen bu depremlerde bile yıkımlar meydana gelmiştir. Daha çok hafızamızda taze bir şekilde İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çökmüştür ve maalesef 21 vatandaşımız burada enkaz altına kalarak yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu bir binada bile acil müdahalenin ne kadar zor olduğunu gözlemlememize neden oldu. Böyle olası bir büyük depremde insanlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu tahmin etmek bile istemiyoruz. Olası bir depremde yapı stokunun ne tepki vereceğini maalesef şu anda bilemiyoruz.” (Kocaeli/DHA)

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