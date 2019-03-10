EMEP'in bağımsız adayları seçim ziyaretlerini sürdürüyor

Emek Partisinin (EMEP) Malatya Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Şerif Demirel ve Akçadağ Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı Nejdet Bali Kürecik'i ziyaret etti

Cumartesi günü Kepez, Darıca, Kozluca ve Durulova'da halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen adaylar, demokratik halkçı yerel yönetim anlayışlarını anlattılar.

Adayların dinlediği bir kayısı üretici "Kayısı üreticisi borç içinde, borçlarını ödeyemiyor. Aldığım 10 bin lira kredi, yarın20 bin lira olacak. Zaten benim 10 bin liram olsa gidip kredi almam ki. Yarın 20 bin lirayı nasıl ödeyeceğim? Biz köylü üreticiler olarak, tarım kredi kooperatif kursunlar, faizleri silsinler istiyoruz" dedi.

Durulova'ya giden adaylar, köyün içme ve sulama sorunlarını köylülerle birlikte tartıştı. Sorunların hep birlikte çözüleceğini dile getiren adaylar, çözümlerin halkla bulunacağını, bunun için aday olduklarını ifade ettiler. (Malatya/EVRENSEL)

Balıkesir’de esnaf değişim istiyor

REYHAN BAŞARAN: KADINLAR BİR ARAYA GELMELİ, MÜCADELE ETMELİ

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Derince, İzmit ve Körfez’de ziyaretlerde bulundu.

Derince’de Emek Partisi’nin düzenlediği kahvaltıda kadınlarla buluşan Başaran, “Kadını sadece ev emekçisi olarak değil, üreten ve de yöneten olarak görüyoruz. Son yıllarda şiddette artışı görüyoruz. Burada kadının toplumdaki konumu etkili, yetkililerin bizleri nerede görmek istediğini biliyoruz. Kadınlar mutlaka bir araya gelmeli, mücadele etmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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