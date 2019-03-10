IŞİD, çölden saldırıyor: 6 Suriye ordusu askeri öldü

Suriye’nin doğusunda çöllük Badiya el Şam bölgesinde gizlenen ve zaman zaman ani saldırılar gerçekleştiren IŞİD militanları, cumartesi günkü pusularında 6 Suriye ordusu askerini öldürdü.

Al Masdar’ın Palmira’daki askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre ordu güçleri, Humus’un doğusundaki bir operasyon sırasında pusuya düşürüldü.

En az 6 askerin öldürüldüğü, 2 askerin de esir düştüğü bildirilidi.

Suriye ve Irak’ta işgal altında tuttuğu son yerleşim birimi olan Baghuz’u kaybetmek üzere olan IŞİD, militanlarının büyük bölümünü çöle çekmiş durumda.

Suriye ordusu IŞİD’in çöl birliklerine karşı operasyon başlattı ancak gündüzleri mağaralarda saklanan, geceleri harekete geçen IŞİD’lileri tespit etmenin güç olduğu bu yüzden operasyonun aylar sürebileceği belirtiliyor.

MENBİC’DE İNTİHAR SALDIRISI

IŞİD, kentlere gizlediği “uyuyan hücre”leriyle de saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Dün Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolündeki Menbic’de düzenlenen intihar saldırısında 3 ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi. (DIŞ HABERLER)

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