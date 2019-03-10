İzmir Barosu işkencenin raporlandırılması çalıştayı düzenledi

İzmir Barosu tarafından 7 Mart'ta “İşkencenin Raporlandırılması” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel “Bir mücadeleden söz ediyoruz ve bu mücadeleyi kazanmak zorundayız” dedi.

Kolaylaştırıcılığını Tuğçe Nazlı Akın’ın gerçekleştirdiği çalıştaya TİHV İzmir Temsilciliği’nden Dr. Habibe Güneş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi İ. Özgür Can ve İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’ndan Aysun Akşehirlioğlu katıldı.

Görüşme ve bulgulama süreçleri ile bu süreçlerin soruşturma ve yargılamaya etkisinin anlatıldığı çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir Barosu’nun yıllar önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini ifade etti. Yücel, kapatılana kadar İşkenceyi Önleme Grubu’nun İzmir’deki işkence vakalarının büyük bir çoğunluğunu raporlanması, faillerinin yargı karşısına çıkarılması ve cezalandırılmalarının temini için çok önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi.

Bunun o dönem devlet tarafından yapılan istatistiklere de yansıdığını ifade eden Özkan Yücel, “Yapılan istatistiklerde Türkiye’deki işkence vakalarının yüzde 70’in üzerinde bir oranının İzmir’de yapıldığı tespit edildi. Bunun iki anlamı olabilirdi. Ya bütün işkenceci polisler, bütün işkenceci kolluk görevlileri, bütün işkenceci devlet ajanları İzmir’de toplanmıştı ya da İzmir’de gerçekten iyi çalışan bir İşkenceyi Önleme Grubu vardı” dedi.

İşkenceyi Önleme Grubu’nu yeniden kurmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Özkan Yücel, bugün 2000’li yıllardaki gibi fiziksel şiddete dayalı işkence yöntemlerinin daha az uygulandığını onun yerine farklı yöntemler bulunduğunu söyleyerek “O yüzden biz de bu yöntemleri deşifre edecek, sorumluları ortaya çıkaracak ve işkencenin yeniden tanımlanmasını, hangi eylemlerin işkence sayılacağına ilişkin çalışmaları sıklaştırarak devam etmek zorundayız” dedi.

Yücel, “Bir mücadeleden söz ediyoruz ve bu mücadeleyi kazanmak zorundayız. Kazanmalıyız ya da kazanabiliriz değil. Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadeleden söz ediyoruz. Çünkü işkence bir insanlık suçu ve bunu ortadan kaldırmak en başta bu alanda çalışan biz hukukçuların, hekimlerin, insan hakları savunucularının görevi” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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