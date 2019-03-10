Avusturya’da “İşçi Odaları” seçimleri yapılıyor

Gökhan GÜNEŞ

Viyana

Avusturya’da 1920’den beri işçiler için sosyal, mesleki ve kültürel alanda faaliyet gösteren, işçilere yasal danışmanlık yapan ve “İşçi Parlamentoları” olarak da bilinen İşçi Odaları için seçim süreci sürüyor. Türkiye kökenli Rabiye Aslan da adaylar arasında.

Avusturya’da İşçi Odaları (Arbeiterkammer-AK), İkinci Dünya Savaşı döneminde kesintiye uğrasa da 1920’den bu yana işçilere hizmet veriyor.

3 milyon 700 bin üyesi olan AK için yapılan seçimler Avusturya’nın değişik eyaletlerinde 28 Ocak-10 Nisan arası gerçekleştiriliyor. Bu seçimlerden biri de 20 Mart-2 Nisan arası başkent Viyana’da yapılacak.

Her eyalet özerk olarak kendi Merkez Kurulunu oluşturuyor. Seçmen sayısına göre 180 sandalye ile en yüksek sayı Viyana’nın olurken, bunun içinden Merkez Kurula 67 vekil seçiliyor.

Her 5 yılda bir yapılan seçimlerde Avusturya vatandaşlığı olmayan göçmen işçiler de seçme ve seçilme hakkına sahip.

İŞÇİ ODALARI NE İŞ YAPIYOR?

ÖGB (Avusturya Sendikalar Birliği) ile beraber çalışan AK sosyal, mesleki, ekonomik ve kültürel alanda faaliyet gösteriyor. Bir işçi örgütü olarak AK’ın ÖGB ile arasındaki temel fark işçileri hukuksal alanda temsil etmesi. AK’a üyelik zorunlu ve her ay işçilerin maaşının yüzde 0.5’i aidat olarak kesiliyor. İşsizlerden, zorunlu geçim aylığı alanlardan, çıraklardan ve doğum izinli olanlardan ise aidat alınmıyor, bu sayı yaklaşık 800 bin kişiye tekabül ediyor.

Yılda 2 milyon kişiye danışmanlık hizmeti veren bu kurumun, parlamentoda hazırlanan yasa tasarıları karşısında yaptırım gücü olmamakla beraber, yasa tasarıları verme ve çıkan yasalar hakkında görüş bildirme hakkı var. Bu yönüyle, sermaye tarafından güdükleştirilmiş olsa da, işçiler için kazanılmış önemli bir mevzi olmayı sürdürüyor. Mevcut sağ koalisyon hükümeti sosyal haklara saldırırken AK’ı da karşısına almış durumda.

İktidarda ve muhalefette olan partilerin uzantısı ya da onlara bağlı/yakın listelerin girdiği seçimler sonucu, uzun bir süredir SPÖ’ye (Sosyal Demokrat Parti) bağlı FSG (Sosyal Demokrat Sendikalar Platformu) çoğunluğu elinde bulundururken, sırasıyla ÖVP’ye (Halk Partisi) bağlı ÖAAB (Kadın-Erkek İş Alanlar Birliği) listesi, FPÖ’ye (Özgürlükçü Parti) bağlı FA (Özgürlükçü İşçiler) listesi ve Yeşillerin listesi katılıyor. Bunlarla beraber toplamda Viyana’da 13 ayrı liste ile seçimlere giriliyor.

DİDF’İN ADAYI RABİYE ASLAN

Avusturya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonuna (DİDF) bağlı Viyana Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rabiye Aslan da, GLB (Sendikal Sol Blok) listesinden İşçi Odaları için aday gösterildi. Ana Okulu Eğitimci Asistanlığı görevini yürüten Rabiye Aslan, mücadeleci kişiliğiyle GLB listesinde 2. sıradan aday oldu.

Bir süredir her hafta şehrin bir semtinde stantlar açılmasının yanı sıra, semt pazarlarını ziyaret, yerel basınla görüşmeler ve yöre derneklerine yapılan ziyaretler biçiminde seçim çalışması yoğunlaşarak sürüyor.

Sermaye hükümetinin zorunlu mesai uygulamasına, esnek çalışma sistemine ve haftalık 60 saat çalışma yasasına karşı 30 saatlik iş haftası, insanca çalışma koşulları, eşit işe eşit ücret, ücretsiz çocuk bakımı ve saat ücretinin en az 13 avro olması, vergiden ve diğer kesintilerden muaf tutulması gibi talepler için mücadele ediliyor.

Avusturya'da mültecilere ‘sokağa çıkma yasağı’ geliyor

Avusturya’da ırkçı partiye karşı yürüyüş düzenlendi